沙特職｜艾費哈失射手 入球「寧」缺勿濫

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-25 HKT

足智彩球賽編號：FB1473
艾費哈 VS 艾哈森
香港時間今晚10:50分開賽
推介：入球大細 [2.5] 細

主場的艾費哈和客隊艾哈森實力旗鼓相當，在沙特職聯賽分列第10和第11，預期將會是一場勢均力敵的比賽。然而，兩隊的共同問題是攻力疲弱，勝負難料。相比之下，艾費哈的後防線由前曼聯名將中堅基斯史摩寧領軍，其經驗和領導能力是球隊在主場只失3球的關鍵，今仗「入球大細」2.5球的「細」盤值捧。

艾費哈雖然擁有主場之利，但其本已不太強的進攻卻受到進一步削弱。球隊的首席射手，贊比亞國腳前鋒法舒安沙卡拉因國家隊徵召而缺陣。沙卡拉今季已貢獻2個入球和2次助攻，更創造4次絕佳機會，其缺陣對球隊的進攻組織和入球皆帶來巨大影響。儘管鋒線受損，艾費哈的後防有中堅史摩寧坐鎖卻仍然可靠。前曼聯名將今季表現出色，場均交出高達6.9次解圍和0.8次封堵，這兩項數據均在隊內名列前茅，充分展現他在防線的統治力。在其領導下，艾費哈在主場4戰只失3球。對手艾哈森近10場比賽中有4場食白果，攻力疲乏，作客下要破門同樣不容易，一場細比數的球賽在所難免。馬高

