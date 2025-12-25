沙特職｜長傳猶如自動導航 伊蒂法克贏「德」

足智彩球賽編號：FB1475

艾利雅德 VS 伊蒂法克

香港時間周五凌晨1:30開賽

推介：讓球 [0/-0.5] 客勝

伊蒂法克近期狀態回勇，進攻尤為出色，近3仗共入6球，法國前鋒穆沙丹比利剛傷癒復出，猶如猛虎出柙，包辦其3入球，另添1次助攻，入球效率驚人。今仗面對實力較弱，場均失球逾2球的艾利雅德，讓球盤僅為客讓平手/半球，「客勝」絕對超值。

伊蒂法克在沙特職實力處中上游，近3場取得1勝2和後，狀態逐漸回穩。伊蒂法克善以精準長傳發動進攻，場均24.6次的成功長傳位居聯賽前列，並收到不俗成效，球隊創造機會方面表現不俗，合共造出23次絕佳機會，而整體入球數字更是聯賽第7多。雖然球隊近期防守略有不足，近5場失12球，但近3場失球數字已回落至5球，狀態續有進展。

作為球隊的王牌射手，穆沙丹比利近期傷癒復出，對伊蒂法克的進攻質素大升。傷癒復出後的丹比利狀態驚人，上仗對艾費哈時個人梅開二度，前仗對艾哈森亦交出助攻，成為球隊搶分的最大功臣。丹比利不僅擁有出色的射術，其身體對抗能力同樣出色，場均贏得1.7次爭頂，成功率達到50%，能作前場支點，為隊友創造空間。這名法國射手一向擁有不俗突破能力，盤扭次數雖不多，成功率卻高達100%，能夠憑藉個人能力撕開對手防線。丹比利在場上，伊蒂法克的進攻選擇更加豐富，能減輕今季已入4球兼上季隊中神射手，荷蘭中場韋拿杜姆的壓力。

鋒線尖刀解封無人能擋

艾利雅德的實力相對弱，現時在聯賽中排第14，9戰僅錄2勝2和5負的劣績，共失掉19球，防守能力令人擔憂。艾利雅德的預期失球數高達17.7，是聯賽中防守最差的球隊之一，面對有尖刀解封的伊蒂法克，其防線將面臨嚴峻考驗。馬高