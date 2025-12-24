非國盃｜防線滴水不漏 科特迪瓦萬夫「莫」敵

足智彩球賽編號：FB1354

科特迪瓦 VS 莫桑比克

Now638台周四凌晨1:30直播

推介：波膽 3:0

衛冕冠軍科特迪瓦在今屆非洲國家盃首戰對莫桑比克，其實力遠勝對手，尤其防守近乎滴水不漏，以效力羅馬的中堅伊雲尼迪卡為防線核心，在世界盃外圍賽中，以5戰入20球失0球完美晉級。面對實力有距離的莫桑比克，大象軍團有望憑窒息式的防守，在不失球下輕取對手，波膽推介3:0。

科特迪瓦自兩年前在主場捧盃後，在主教練法爾的帶領下，球隊在世界盃外圍賽的極具統治力，當中包括7:0和9:0大勝塞舌爾、3:0勝肯雅及1:0勝布隆迪，整個外圍賽階段未嘗一敗且一球未失。

後防大將伊雲尼迪卡不僅在國家隊舉足輕重，在球會羅馬的表現同樣穩健，在意甲場均貢獻3.8次解圍和1.2次攔截，是球隊後防的中流砥柱。他與艾巴度組成的中路組合，身體對抗和戰術意識兼備，對手難望可乘之機。

莫桑比克的實力與科特迪瓦差距極大，球隊從未在非洲國家盃決賽周贏得任何一場比賽。加上近況一般，近6場輸3場，淨吞安哥拉4蛋時防線暴露出不少問題，預料科特迪瓦能輕鬆在今場全取3分，可敲波膽3:0。馬高