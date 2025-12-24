Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非國盃｜防線滴水不漏 科特迪瓦萬夫「莫」敵

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-24 HKT

足智彩球賽編號：FB1354
科特迪瓦 VS 莫桑比克
Now638台周四凌晨1:30直播
推介：波膽 3:0

衛冕冠軍科特迪瓦在今屆非洲國家盃首戰對莫桑比克，其實力遠勝對手，尤其防守近乎滴水不漏，以效力羅馬的中堅伊雲尼迪卡為防線核心，在世界盃外圍賽中，以5戰入20球失0球完美晉級。面對實力有距離的莫桑比克，大象軍團有望憑窒息式的防守，在不失球下輕取對手，波膽推介3:0。

科特迪瓦自兩年前在主場捧盃後，在主教練法爾的帶領下，球隊在世界盃外圍賽的極具統治力，當中包括7:0和9:0大勝塞舌爾、3:0勝肯雅及1:0勝布隆迪，整個外圍賽階段未嘗一敗且一球未失。 

後防大將伊雲尼迪卡不僅在國家隊舉足輕重，在球會羅馬的表現同樣穩健，在意甲場均貢獻3.8次解圍和1.2次攔截，是球隊後防的中流砥柱。他與艾巴度組成的中路組合，身體對抗和戰術意識兼備，對手難望可乘之機。 

莫桑比克的實力與科特迪瓦差距極大，球隊從未在非洲國家盃決賽周贏得任何一場比賽。加上近況一般，近6場輸3場，淨吞安哥拉4蛋時防線暴露出不少問題，預料科特迪瓦能輕鬆在今場全取3分，可敲波膽3:0。馬高

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
12小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
15小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
21小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
20小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
16小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
21小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
14小時前