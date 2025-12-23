Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃｜板凳深度大勝 阿仙奴必破「宮」

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-23 HKT

足智彩球賽編號：FB1469
阿仙奴 VS 水晶宮
myTV Super周三凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

阿仙奴今晚在英格蘭聯賽盃8強迎戰接連失利的水晶宮時，憑其板凳深度未打先贏，料任正選的翼鋒馬度基在盃賽表現搶眼，足擔大任。反觀近3仗未嘗一勝的水晶宮，傷疲盡露，領隊加斯拿望向後備席上一班連芬蘭球隊亦未能擊敗的副選球員，再查關閱晉級後仍然要先過車路士，後甚或遇曼城，絕望下選擇躺平機會高。讓球主客和主讓一球「主勝」划算。

阿仙奴近3仗全勝，再度成為聯賽聖誕一哥，而在聯賽盃的晉級過程亦盡顯強隊風範，先後以後備兵淘汰維爾港和白禮頓，再度殺入8強。阿仙奴的板凳球員依然能交出亮麗表現，翼鋒馬度基每當正選上陣皆令人放心，場均成功盤球過人2.3次及前場成功逼搶1.3次同是隊中第一。在頻密的賽程下，領隊阿迪達今仗或會給予馬度基更多上陣時間，以其在歐聯兩度正選射入3球的表現，勢必對水晶宮的後防帶來極大衝擊。

客軍水晶宮近期則近3戰不勝陷低潮，在聯賽更錄2連敗，期間失球多達9球。球隊在雙線作戰的傷疲問題已見崩潰，上周歐協聯對芬超古比斯時，一眾副選球員居然只能打和對手，和阿仙奴板凳質素形成的對比，已不能只用「強烈」形容，必須用「極端」二字，領隊加斯拿只能苦笑，然而他若再閱賽程表，會發覺其聯賽盃之路的對手，絕對是地獄級難度。上圈先淘汰利物浦，今仗更要對阿仙奴，倘若晉級4強對手將會是車路士，決賽則將會對曼城和紐卡素的勝方。既然上天開玩笑，加斯拿倒可以面帶微笑派遣副選上陣，放棄晉級。馬高

