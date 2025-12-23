Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非國盃｜尼日利亞超班 勢至少贏兩球

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-23 HKT

足智彩球賽編號：FB1361
尼日利亞 VS 坦桑尼亞
Now638台周三凌晨1:30直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

非洲國家盃C組賽事，尼日利亞迎戰坦桑尼亞。超霸鷹無論在往績、人腳均佔據絕對優勢，陣中坐擁包括當今非洲足壇最強9號的域陀奧森漢在內等多名歐洲頂級聯賽球星，加上近6仗攻入13球的穩定火力，面對防守脆弱的坦桑尼亞大勝可期，推介讓球主客和主讓一球「主勝」。

綽號「超霸鷹」的尼日利亞是非洲傳統勁旅，曾3度稱霸非洲國家盃，並5次獲得亞軍，大賽經驗豐富。雖然超霸鷹在最近的世界盃外圍賽中，儘管後期發力連勝加蓬、貝寧及萊索托，最終仍在附加賽中被剛果共和國淘汰，飲恨出局，但球隊實力依然是非洲頂級。足智彩開出尼日利亞的奪冠賠率為8.5倍，是今屆賽事有力爭奪冠軍的熱門之一。隊中除了王牌射手域陀奧森漢，還有效力阿特蘭大的翼鋒盧卡文等多名球星，整體人腳實力遠非世界排名第112位的坦桑尼亞可比。

效力於土超豪門加拉塔沙雷的域陀奧森漢是尼日利亞今仗甚至今屆賽事中爭勝的最大本錢。這位26歲射手今季在球會賽事中，分別在12場聯賽和4場歐聯皆入6球，效率驚人。在國家隊層面，他同樣表現出色，至今為尼日利亞上陣39次便攻入31球，是球隊絕對的進攻核心，難怪被外界稱為當今非洲足壇最強的9號。雖然有評論指尼日利亞隊戰術上過於依賴前線球星，但正因如此，奧森漢的個人能力便成為球隊最直接、最有效的得分武器，即使在球隊整體發揮未如理想，仍能憑藉其個人能力撕破對手防線，取得入球。

坦桑尼亞實力懸殊

坦桑尼亞目前世界排名第112位，陣中大部分球員都在本土聯賽效力，在球員級數抑或整體實力，都與尼日利亞有極大差距。球隊近期戰績慘淡，近6場比賽輸4場，後防共失10球，包括最近以3:4不敵科威特，反映出球隊防守存在嚴重問題。面對星光熠熠的尼日利亞，實難逃大敗。馬高

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
16小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
10小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
19小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
15小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
14小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
18小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
18小時前
荔景邨12歲童晚飯期間疑不滿被踩腳 擸菜刀襲15歲胞姊 涉傷人被捕
突發
7小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
2小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
23小時前