英超｜贏波即平過百年紀錄 維拉降魔值捧

更新時間：07:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-21 HKT

足智彩球賽編號：FB1363
阿士東維拉 VS 曼聯
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

阿士東維拉挾連勝9場氣勢，加上贏波即可平超過一世紀的球會紀錄，再下一城不足為奇。在進攻中場摩根羅渣士漸入佳境下，今輪於維拉公園迎戰作客表現飄忽的曼聯時絕對有力乘勝追擊，今仗讓球開出主隊少讓平手/半球的「主勝」萬勿錯過，同時可敲波膽2:1及3:1。

本輪前排英超第3的主隊阿士東維拉已直落各項賽事9戰全勝，期間攻入22球僅失9球，氣勢一時無兩，只要今場再贏，即可自1914年以來首次再造出各賽10連勝的壯舉，動力自然更旺盛。而維拉聯賽主場亦錄6勝1和1負，當中曾擊敗曼城與阿仙奴兩大爭標分子，足證球隊的地頭威力並非曇花一現。

而維拉要延續連勝走勢，進攻中場摩根羅渣士必挺身而出。這位英格蘭代表隊成員侵略性極強，在任何距離都可發炮，今季聯賽共入5球，當中有3球是在禁區外起腳，屬英超禁區外入球最多的遠射王。維拉上輪聯賽作客韋斯咸曾兩度落後，猶幸憑羅渣士下半場連入兩球反敗為勝，連打逆境波的強大心理質素都具備，對手難以防範。

曼聯中路兵源告急

至於排第6的客軍曼聯，有麥比奧莫等3大主力離隊出戰非洲國家盃，陣容已削弱不少。再者，卡斯美路停賽，及兩大中堅馬菲斯迪歷特及哈利馬古尼仍因傷倦勤，中路防守靠小將艾登希雲鎮守實在令人擔心，上場4:4被般尼茅夫逼和已可見一斑。今仗讓球開出主隊少讓平手/半球賽屬筍盤，「主勝」當然不容錯過，考慮到紅魔隊長般奴費南迪斯已連績兩場同時貢獻入球及助攻，有力破蛋，波膽可敲2:1及3:1亦可兼顧。加利李爾

