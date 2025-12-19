Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜地頭未嘗敗績 再追多蒙特贏波

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-19 HKT

足智彩球賽編號：FB1280
多蒙特 VS 慕遜加柏
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：波膽 2:1 & 3:1

多蒙特今仗在氣勢強勁的西法倫球場迎戰慕遜加柏，以蜜蜂兵團今季在主場錄得4勝2和的不敗戰績，攻入11球僅失4球，全取3分的機會極高。客隊近期戰績反覆，近4戰僅在包尾的緬恩斯身上險勝，狀態成疑。多蒙特首席射手古拉斯毋須參與非洲國家盃，今仗可全力以赴，勢成決勝關鍵人物，波膽推介2:1及3:1。

主隊多蒙特近況穩定，近5場聯賽錄得2勝3和，而在西法倫主場，其入球能力更為突出，近6次作東共入11球，場均接近2球，火力有絕對保證。當中前鋒古拉斯的表現最為亮眼，今季在23場各項賽事，已射入13球，在聯賽中以5個入球成為隊內首席射手。古拉斯不僅入球多，場均預期入球值高達0.56，並有1.6次射門命中目標，射門質素同樣有保證，而且畿內亞並未晉身非國盃決賽周，令這位畿內亞國腳可以留在球會上陣殺敵。

慕遜加柏近況低迷

客隊慕遜加柏的近況明顯下滑，在近4場各賽中，僅在聯賽作客1:0險勝榜尾的緬恩斯，其餘在德國盃被聖保利淘汰，上周聯賽更在主場以1:3慘敗禾夫斯堡，球隊狀態和防守存在不少問題，今仗作客多蒙特，凶多吉少。馬高

