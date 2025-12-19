Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意超盃｜國米必博老命 半場勢可領先

更新時間：07:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-19 HKT

足智彩球賽編號：FB1240
博洛尼亞 VS 國際米蘭
香港時間周六凌晨3:00開賽
推介：半場主客和「客勝」

意大利超級盃4強賽將在沙特利雅德上演，由近4屆3度捧盃的國際米蘭對陣博洛尼亞。國米近期狀態極佳，在國內難尋對手，為這獎金豐厚的賽事，上仗聯賽讓助攻力極強左翼衛費特歷高迪馬高留力，今場必現真身。博洛尼亞近期防守不穩，連續6場有失球，面對國米難逃一敗。以國米近期多於換邊前領先，半場主客和取「客勝」夠分頭。

國際米蘭在超級盃已連續4年殺入決賽並3度奪冠，近兩屆賽事改制為4隊模式，由於在沙特舉行，獎金豐厚，只要打入決賽，已保證逾670萬歐羅收入，冠軍獎金更逾1,100萬歐元，比贏一場歐聯的200萬多出足足3倍以上，難怪求財若渴的國米上仗作客熱拿亞時，收起多名主力，擺明車馬在今場搶錢。

即使單看近態和實力，藍黑軍團在本土有明顯級數優勢，榜首球隊近8場面對國內對手，國米錄7勝1負，只曾在對AC米蘭的打吡戰中僅負。前仗面對防守極佳的科木以4球擊潰對手已霸氣盡露，上仗對熱拿亞時，即使以半力出擊，仍輕鬆地在全面掌控球賽下，以2:1贏波，狀態無懈可擊。

現年28歲的迪馬高，今季表現進一步成熟，成為國米陣中不可或缺的一員。這名意大利國腳意甲上陣14場貢獻2個入球和5次助攻，是現時意甲的助攻王，可見其在進攻端的重要性。迪馬高擁有出色的傳中和遠射能力，經常能為隊友製造入球機會，防守他亦不遺餘力，場均錄得50次鏟球和29次攔截，為球隊的防線提供了重要的保障。上仗對陣熱拿亞，迪馬高獲得休息機會，今場將以充沛體力應戰，勢必為博洛尼亞的防線帶來巨大威脅。

博洛尼亞防線多漏洞

博洛尼亞今季表現令人驚喜，目前在聯賽中排名第6，但球隊近期的防守表現卻令人擔憂。他們已經連續6場比賽有失球，上仗對陣祖雲達斯，一對中堅屢次失位，最終以0:1落敗已算輸得少。今面對進攻火力強大的國際米蘭，防線將備受考驗。而以國際米蘭近3戰本土對手皆在換邊前領先，當取更好分頭的半場「客勝」。馬高

