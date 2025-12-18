歐協聯｜級數大超班 水晶宮兩波膽值博

足智彩球賽編號：FB1263

水晶宮 VS 古比斯

Now643台周五凌晨4:00直播

推介：波膽 2:0 & 3:0

英超球隊在歐協聯實力超班，近3屆賽事兩度捧盃。水晶宮在分組賽最後一輪主場迎戰實力次一班的古比斯，勢可輕鬆獲勝，鎖定出線席位。副選前鋒尼基迪亞在此賽擔大旗，4戰已取得2入球和1助攻，有望帶領球隊贏波，波膽推介2:0和3:0。

水晶宮近4戰取得3勝，而且近8場勝仗中，有6次都能保持清白之身，防守相當穩固。雖然水晶宮近3場主場比賽未嘗一勝，但今仗對手實力明顯較弱，是重返勝軌的好機會。首席射手馬迪達近6場只入1球，狀態低迷，相反今場有望正選的前鋒尼基迪亞把握力一向不俗，今屆賽事4次上陣已貢獻2個入球和1次助攻，效率甚高，上輪對舒爾本時便交出入球助攻各一，協助球隊作客大勝3:0。今喜逢弱旅，尼基迪亞定必施展渾身解數，爭取入球以鞏固自己的位置。

英超隊歐協聯往績佳

再者，英超球隊在歐協聯往績極佳，對上3屆賽事，已有韋斯咸和車路士兩支倫敦球隊贏得冠軍，級數上有明顯優勢，因此水晶宮今仗絕對值得看高一線，波膽2:0和3:0可作對碰。馬高