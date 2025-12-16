西班牙盃 | 拉舒福特正選掛帥對丙組仔 巴塞兩瓣波膽值冷吼

巴塞隆拿近況正盛，面對一流對手亦可每場至少入兩球，加上盃賽亦甚少留力，今晚西班牙盃32強作客西丙的CD瓜達拉哈拉，盤傳射俱佳的翼鋒拉舒福特必借機重拾佳態，順道領軍大勝一場，波膽0:3或0:4屬十分值博。

客軍巴塞隆拿近5場各項賽事全勝，期間狂轟15球，對手包括西甲及歐聯分子，仍可每場至少攻入兩球，攻力極強。再者，過往巴塞於西班牙盃較早階段面對弱旅仍會精銳盡出，預料今場即使作客西丙的CD瓜達拉哈拉，一樣給予足夠尊重。今季各賽共入6球的翼鋒巴塞隆拿翼鋒 拉舒福特級數本應毋庸置疑，惟近期腳風平平，自上月初對艾爾切後，已累積8場賽事食白果，今場難得作客弱旅，這位曼聯借將必乘機數胡，以在競爭激烈的鋒線爭取更多上陣機會。

主隊CD瓜達拉哈拉僅屬西丙升班馬，缺乏頂級球員坐鎮，今場只能坐以待斃，加上聯賽16場入16球，攻力屬西丙倒數第4，破蛋無望，不妨敲齊波膽0:3及0:4作對碰。

加利李爾推介

波膽0:3/ 0:4

香港時間周三凌晨4:00開賽