聯賽盃 | 車路士8強例贏 副選夠「卡」士　

車路士剛英超重拾勝軌，士氣回升，加上近年對盃賽十分重視，誠意毋庸置疑。有矢志證明的年輕中場保拿洛迪猛虎出柙，勢於聯賽盃8強戰作客級數始終有限的卡迪夫城時打高一皮波，讓球主客和開出客讓兩球的「客勝」屬合理之選，誠意推介。加利李爾

客軍車路士近年在聯賽盃戰績極佳，過去5次8強戰全數過關，雖然上兩圈僅以一球分別險勝林肯城及狼隊，但能在混亂局面下仍可取得最後勝利，反映球隊臨危不亂。而上輪英超主場2:0擊敗愛華頓，更顯示表現回復應有水平，逐步回穩。即使今場藍戰士料以副選應戰，但無論盃賽經驗、球員質素及臨場調整均全面佔優。

藍軍副選餓波必拼

而今場車路士要順利過關殺入4強，中場保拿洛迪必屬此役的焦點。這位20歲阿根廷中場今季在多項賽事均只屬後備，但每當出場時總有亮眼表現，第3圈對林肯城一役交出的入球，正好助球隊成功反勝2:1晉級。數據上，保拿洛迪今季預期入球及助攻值共達0.76，可見有能力創造攻門機會，加上靈活走位與高壓逼搶，令這位小將可在邊線與中路的自由切換。加上保拿洛迪今季各賽只有6場上陣，餓波已久下必然把握今次機會證明自己，以爭取在一隊有更多亮相機會。

主隊卡迪夫雖然近期在英甲取得3連勝並穩居榜首，但防線並非滴水不漏，近仗對唐卡士打一役僅以4:3險勝，暴露出防守漏洞，面對英超級數的車路士，恐怕難保清白之身。更不利的是，卡迪夫今仗缺少車路士借將基利文，而今季各賽共交4入球5助攻的魯賓高維爾仍要養傷，主力缺陣勢成致命傷。客隊今場料可至少贏三球，讓球主客和開出客隊讓兩球的「客勝」穩開，直取無誤。

加利李爾推介

讓球主客和 客讓兩球 「客勝」

香港時間周三凌晨4:00開賽