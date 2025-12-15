Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜頹勢及時止血 羅馬勢一球伐「木」

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-15 HKT

足智彩球賽編號：FB1129
羅馬 VS 科木
Now638台周二凌晨3:45直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

季初表現驚喜的羅馬，剛周中經歷反底勝仗，有望挽回信心。該隊有表現全面的中場古亞迪奧干尼控制節奏下，有力於今晚意甲主場一球力克元氣大傷的科木，讓球主客和主隊讓一球的「和」開出機會不低，十分值博。

主隊羅馬3周前一度佔據意甲榜首位置，然而對上兩輪聯賽而對拿玻里及卡利亞里悉數落敗，導致本輪前排名跌落第4，不過拿玻里屬衛冕冠軍實力強橫，輸波無可厚非，而敗走卡利亞里一役，首都狼自52分鐘已少打一人，故兩場敗仗其實情有可原。猶幸上周四歐霸作客3:0大勝些路迪止血，信心回升下必可發揮應有實力。

人腳上，羅馬中場古亞迪奧干尼表現穩定，這位法國國腳聯賽場均1.1次成功盤扭屬全隊第2多，而在0:1負卡利亞里一役，即使在人少打人多情況下，干尼仍能作出91%成功傳球率，可見其表現淡定，甚有大將之風。首都狼在其領軍下，面對剛輪聯賽0:4敗走國際米蘭的科木必可佔得上風，加上客軍有艾華路摩拉達及沙治羅拔圖等名將養傷，又有中場主力麥斯莫比朗尼停賽，主隊有力最終以一球脫穎而出。加利李爾

