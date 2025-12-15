Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜往績無懼作客奧脫福 般茅有力降魔

更新時間：07:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-15 HKT

足智彩球賽編號：FB1084
曼聯 VS 般尼茅夫
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [+1] 客勝

走勢逐漸回穩的般尼茅夫，仍能保持勤力走動，加上無懼遠征奧脫福，搶分可期。該隊有中場新貴阿歷斯史葛助攻助守下，勢於今晚英超獨腳戲作客主力上陣成疑的曼聯至少可保不敗，讓球主客和開出客隊受讓一球的「客勝」穩開，可作過關膽。

本輪前排第13的客軍般尼茅夫，雖然近5場僅錄2和3負的不勝戰績，然而近期表現明顯改善，上輪聯賽主場悶和車路士一役表現硬淨，全場13次射門、5次射中目的及1次黃金機會全部比對手優勝，若非全場作出5次撲救的藍獅門將羅拔山齊士上身，般茅已可終止此前5場不勝的劣績。

即使般尼茅夫仍在尋求反底勝仗，不過場均成功逼搶仍有4.2次屬英超第3多，不停走動的態度依然保持。而往績上或可助般茅一把，皆因球隊對上4次對曼聯獲2勝2和不敗佳績，近兩次聯賽作客曼聯更同樣大勝3:0，信心先贏一仗。再者，般茅中場阿歷斯史葛今季人氣急升，這位22歲中場剛夏已助英格蘭U21勇奪U21歐國盃，上月更首次入選大國腳名單，進步神速，上場對車路士時作出4次成功盤扭屬兩隊最多，一流的技術與膽識絕對有力助般茅成功搶分。

紅魔難排最強陣容

而本輪前排第8的主隊曼聯，上場能作客4:1大勝榜尾狼隊，皆因對手防線輪流自爆，實難作準。加上紅魔領隊艾摩廉賽前表示今仗陣容仍未有定案，馬沙拉奧、阿密特迪亞路及專比奧莫有可能因出戰非洲國家盃而未能上陣，尤其考慮後者攻入6球屬陣中首席射手，能否排出強陣頓成疑問，不宜高估。讓球主客和開出客隊受讓一球的「客勝」有1.93倍合理分頭，單頭或過關皆宜。加利李爾

