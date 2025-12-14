英超｜紐卡素已反彈 有力揚威打吡

足智彩球賽編號：FB1076

新特蘭 VS 紐卡素

Now621、611台今晚10:00直播

推介：主客和客勝

紐卡素重回勝軌，加上主力多為土炮，打吡大戰自然更積極。有狀態大勇的安東尼哥頓於前線衝鋒陷陣，勢於今晚英超東北打吡作客聯合國部隊的新特蘭時可以脫穎而出，簡單取主客和客勝即可。

客隊紐卡素今季明顯受多線作戰而影響聯賽成績，本輪前只排英超第12，猶幸球隊近4場聯賽收穫3勝1和，期間更曾2:1主場擊敗曼城，而此3場勝仗亦平了此前13場的贏波總數，明顯重拾破敵感覺。

領隊艾迪賀維於賽前表示對今場東北打吡備戰如常，不會加諸額外壓力：「我們每場比賽都全力以赴爭取勝利，這場比賽也不例外，我們已準備好。」然而東北打吡屬英格蘭其中一場最熾熱賽事，外援多數不及本土球員明白當中的意義及重要性，故有較多英格蘭本土球員的紐卡素今場應表現更落力。喜鵲的土炮中以安東尼哥頓的狀態最好，這位翼鋒近3場各賽場場有波入共入3球，而且他在歐聯共交出5入球2助攻，此7個入球參與次數僅比基利安麥巴比少1次，如此佳態必可領軍打高一皮波。

黑貓打吡鬥志或遜色

而主隊新特蘭雖然排較高的第9，不過上場在毫無還手之力下作客0:3敗走曼城，考慮到黑貓近5場只入6球，入球能力不及客軍。而且上至領隊下至球員皆由極多外援組成，主力中勉強只有北愛爾蘭中堅中堅丹尼爾保拉特屬英倫三島球員，其餘僱傭兵態度參差，在打吡戰應略遜一籌。預料爭勝慾望會成為此場賽事勝負關鍵，一於直取有2.01倍合理分頭的主客和客勝。加利李爾