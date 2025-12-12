Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜比列沙有「薩」手鐧 萊切勢煲魚生粥

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-12 HKT

足智彩球賽編號：FB1017
萊切 VS SC比薩
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波膽1:0

意甲護級大戰，萊切主場迎戰SC比薩，兩隊實力半斤八兩，勢均力敵。在雙方攻力皆疲弱，預計入球不多的比賽，勝負的關鍵很可能落在球員的個人質素上。萊切不但坐擁地利，陣中更有名攻守兼備的阿爾巴尼亞中場比列沙作「X Factor」，憑遠射和罰球妙技，可望成為破局關鍵。入球大細細盤雖穩但無肉食，博波膽1:0。

兩隊實力非常接近，齊齊在聯賽下游掙扎，而且攻力同樣乏善可陳，開季至今在14場比賽中都僅入10球。客隊比薩近3仗未嘗一勝，近兩仗更顆粒無收，鋒線狀態令人擔憂。兩隊過去6次交手，有5次總入球數少於3球，預計今仗同樣是入球欠奉的悶戰，典型一球定勝負格局。

萊切中場比列沙的個人能力最有機會成為破局關鍵，這名22歲的新星今季已有2個入球和3次助攻，直接參與球隊總入球的一半，此子擅於創造和利用空間，是球隊的進攻泉源，其罰球絕技更不容小覷，在意甲中憑罰球造成入球的數據中，排名高據第2。在兩軍都難以在運動戰中入球，比列沙憑其較佳個人技術，有力成為今仗改變戰局的X Factor，帶領萊切全取寶貴3分。馬高

