德甲｜攻守兼備施華特夠「柏」力 捧萊比錫繼續贏

柏林聯 VS RB萊比錫

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

RB萊比錫能在今季德甲穩居聯賽次席，奧地利中場尼古拉斯施華特的防守能最為關鍵，其冠絕德甲的攔截能力成為球隊防線前的屏障。有其在中場瓦解對手的進攻，加上萊比錫近期的強勢，今仗作客柏林聯可望穩贏，讓球盤客讓半球/一球「客勝」，值得看高一線。

RB萊比錫今季表現極穩定，聯賽至今攻入28球，場均入球數達2.2球，高踞聯賽次席，上輪聯賽更以6:0大勝法蘭克福，展現恐怖攻擊火力。除了強大的攻擊力，球隊固若金湯的防守，對開季至今的穩定表現更形關鍵，至今僅失13球排並列聯賽第3，跟拜仁慕尼黑一樣，擁有聯賽最多的7場不失球紀錄。預期失球值16.7屬聯賽第4低，在多項防守數據中俱反映萊比錫防守的嚴密。球隊在攻防兩端的平衡，以及面對不同對手時都能保持高水準的發揮，令其可以力壓多蒙特和利華古遜等勁敵，穩佔聯賽榜次席的關鍵。

數據上，萊比錫的解圍和被射門次數皆非常低，對手的攻勢未入禁區前已被壓制，防守中場尼古拉斯施華特憑藉其出色的位置感和攔截能力，化身禁區前那道難以逾越的屏障。施華特場均2.7次攔截冠絕德甲，另外作出73次鏟球和169次奪回球權，兩項數據在德甲中場球員中俱名列前茅，展現防守端的強大統治力。這名奧地利國腳同時是攻守轉換的樞紐，傳球成功率高達88%，每每在奪回球權後，能迅速策動反擊，為前場隊友創造機會。施華特在攻防兩端皆全面的技術特點，絕對是現代全能中場的典範。

柏林聯近況低迷

相比之下，主隊柏林聯近況直插低谷，近8場僅取得兩勝，對上3場更全敗。防守問題尤其嚴重，場均失球高達1.69個。近期接連不敵禾夫斯堡和拜仁，水平有明顯分野。今仗面對攻守兼備的RB萊比錫，恐難阻強勢的客隊。馬高