歐聯 | 新世代全能中場 巴塞火力全開勢擒法鷹

近期火力全開的巴塞隆拿， 近3場比賽狂轟11球，今仗歐聯主場喜遇後防脆弱的法蘭克福，以客軍近4場比賽失13球，上周六聯賽被RB萊比錫6球血洗，防線錯漏百出。巴塞中場新星費明盧比斯今季表現光芒四射，上仗聯賽僅後備上陣，明顯為今晚搏殺留力，面對法鷹殘弱防線，將如入無人之境。推介讓球盤兩球/兩球半的「主勝」。

兩隊近況可謂差天拱地遠，巴塞隆拿踏入12月後，接連以3:1擊敗馬德里體育會，在剛戰更作客5:3贏貝迪斯，球隊進攻點極多，攻力無懈可擊。相反，法蘭克福近3場比賽未嘗一勝，防守問題尤其嚴重，4場比賽共失13球，作客RB萊比錫時更以0:6慘敗，這對於球隊士氣打擊甚大，近況直插谷底。

巴塞中場新星費明盧比斯有望成為今仗焦點，這位22歲的西班牙中場今季在各賽共交出10個入球和4次助攻，展示出極高效率。預期入球（xG）僅為2.37，卻能攻入4球，足證其把握力超卓，費明盧比斯季內更已在歐聯賽事中「戴帽」。此外，這名活動範式極廣的新星的空間感極佳，極擅尋找和利用空間， 從其場上覆蓋範圍的熱圖顯示他能主導中場，並頻繁拉邊創造寬度，是現代全能中場球員之中的代表性人物。上仗他被刻意收起，體力充沛，今仗面對士氣低落、後防不穩的法蘭克福，勢必成為撕破對手防線的關鍵人物，帶領巴塞隆拿取得一場大勝。

星島推介

讓球 [-2/-2.5] 主勝

巴塞隆拿 5:1 法蘭克福

半場：3:0

Now 639台周二凌晨4:00直播