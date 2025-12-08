英超｜隊長重奪正選「曼」無一失 狼隊有力搶分

足智彩球賽編號：FB0766

狼隊 VS 曼聯

Now621、611台周二凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 主勝

狼隊雖然已幾乎可以宣布護級無望，不過近仗表現有起色，有力與對手周旋到底。該隊有鬥志十足的隊長圖迪高美斯坐鎮，勢於今晚英超獨腳戲主場迎戰近況回落的曼聯可保不敗，讓球主客和開出主隊受讓一球的「主勝」合情合理，一於直取。

主隊狼隊今季英超仍未嘗一勝，本輪前14戰只得兩分成包尾大幡，與第17位列斯聯已相差12分，對比去季包尾降班的修咸頓，去季同期都有5分，所以狼隊幾乎可以宣布護級失敗。球會找來前季曾領盧頓征戰英超的羅比愛華士走馬上任，予人有提早為英冠準備之感，而其領軍的3場亦悉數落敗，不過愛帥卻能令狼隊打出護級拼勁，近兩場聯賽作客阿士東維拉及主場鬥諾定咸森林均只一球僅敗，比賽過程亦與對手互有攻守，態度明顯有改善。

重新重用高美斯有回報

狼隊若能繼續顯示頑強鬥志，表現必不會太差，隊長圖迪高美斯正是激勵隊友的最佳人選。這位26歲的中堅季初一度被前領隊域陀彭利拿棄用，直至上月羅比愛華士執掌帥印後才重新被重用，而這位隊長亦不負所托，此3場合共只失4球，對比此前3場共失9球有明顯改善。特別留意高美斯在上場0:1負森林一役不但防守稱職，全場兩次成功扭過對手及56次成功傳送更屬兩隊最多，可見其全才一面。

紅魔鋒線表現不穩

而本輪前排第8的客軍曼聯，此前3連勝氣勢已消滅殆盡，對上5場僅錄1勝3和1負合共只入7球，尤其此期間的前鋒3人組正選次次都不同，似乎紅魔不但高價鋒將沒有擦出火花，又未能把握一周一賽的體力優勢，上場主場1:1被韋斯咸逼和正是最佳寫照。今場看好主隊有力搶分，讓球主客和開出主隊受讓一球的「主勝」有1.97倍分頭不俗，直取無誤。加利李爾