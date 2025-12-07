英超｜蒙路斯領軍劫富 水晶宮坐和望贏

足智彩球賽編號：FB0742

富咸 VS 水晶宮

Now621台周一凌晨12:30直播

推介：讓球 [0] 客勝

水晶宮今季表現穩定，防守端固若金湯，是全英超失球第2少的球隊。哥倫比亞翼衛丹尼爾蒙路斯功不可沒，不但防守上貢獻良多，近仗更頻頻助攻得手，上仗對般尼一箭定江山，為球隊全取3分，士氣與狀態俱佳。今晚領軍作客對表現飄忽兼上仗體力消耗大的富咸，絕對有力坐和望贏，推介讓球平手盤的「客勝」。

水晶宮在領隊加斯拿的帶領下表現眼前一亮，14場聯賽中取得了6勝5和3負的佳績，賽前得23分位列第5位，距離前4的歐聯席位僅差1分。球隊成功的基石源於其卓越的防守組織，至今僅失11球，並保持了6場清白之身，這兩項數據在聯賽中均名列前茅。據統計，水晶宮的場均攔截20.1次和解圍33.2次都排在英超前3，足見其防守體系的嚴密和球員執行力之高。近績上，水晶宮近6場各賽取得3勝，包括作客擊敗狼隊和般尼，可見遠征戰鬥力強勁。值得一提的是，水晶宮過去6次作客富咸的比賽中未嘗一敗，今仗更佔心理優勢。

出擊翼衛丹尼爾蒙路斯是水晶宮上季至今最成功的收購，這位29歲的哥倫比亞國腳極速適應英超的節奏，成為球隊右路的絕對核心。上仗對般尼時，接應隊友傳中頭槌破網，攻入全場唯一入球，這亦只是其今季表現的縮影。蒙路斯今季已貢獻3個入球和2次助攻，並製造了4次絕佳入球機會，進攻效率驚人。在防守方面，他同樣錄得高達82次攔截和32次剷截，活動範圍覆蓋全場。他在攻守兩端的全能表現，極大地提升了水晶宮的戰術靈活性和整體實力。

主隊富咸今季的表現則相當飄忽，近6場聯賽縱取得3勝，現時仍只排在聯賽第15位，而周中剛與衛冕冠軍曼城的入球大戰以4:5落敗極之可惜，然而這場高強度的比賽對球員體能消耗極大，馬上要面對體力充沛、以逸待勞的水晶宮，球員能否及時恢復狀態將是一大疑問。馬高