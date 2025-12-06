英超 | 主隊後防穿窿 車路士發「茅」盡數

英超賽事，由般尼茅夫主場迎戰車路士。車路士焦點球員柏度尼圖近期狀態冒升，上仗後備上陣僅5分鐘即取得入球，為球隊注入強大攻擊力，可望佔優。今場兩隊近期賽事不乏入球，車路士近5場比賽亦攻入11球，主隊近9場聯賽更有7場總入球數達到3球或以上 後防極不穩陣，今仗極有機會上演入球騷，入球大細2.5/3球的「大」盤值捧。

車路士在周中聯賽意外地以1:3作客負於列斯聯，但該仗失利與球隊輪換及中場大將摩西斯卡些度停賽不無關係。 事實上，自卡些度加盟以來，車路士在他缺陣的8場英超比賽中僅勝出2場，可見其重要性。 領隊馬利斯卡承認球隊表現「各方面都不及對手」，尤其防守端的鬆散表現，一次失誤更直接導致失球。



儘管如此，藍獅的整體戰績依然亮麗，他們在各項賽事最近6次作客取得5勝 ，是今季英超作客成績第二佳的球隊。車路士今季場均射門中目標次數5.5次冠絕英超，預期入球值亦高達23.3，僅次於曼城，證明其創造機會及攻擊能力極強。

柏度尼圖強勢復出

葡萄牙翼鋒柏度尼圖是車路士近期最可靠的進攻點，上仗對列斯聯時，他後備上陣僅5分鐘便迅速攻入一球，展現出極佳的比賽狀態和射門觸覺。 這位25歲的攻擊手今季在英超已貢獻4個入球和2次助攻，是車路士鋒線上發揮最可靠一員。尼圖今季合共創造了19次入球機會，並發動了90次危險攻勢，其「進攻威脅」指數在聯賽中高踞第8位，顯示他善於利用個人技術及空間感撕破對手防線。此子在11月面對狼隊和般尼都曾取得入球，證明其狀態正處於高峰。 憑其出色的盤帶突破和創造力，足成撕破主隊防線的關鍵。

般尼茅夫防線告急 失球停不了



般尼茅夫近期的防守表現令人擔憂，這亦是今仗入球數字有望增加的主要原因，在11月份的4場聯賽中，總共失12球，並且連續5場無法保持清白之身，防線可謂漏洞百出。 這支由伊拉奧拿執教的球隊，今季在英超場均失球數高達1.8球，防守力位列聯賽下游。

面對擁有強大攻擊火力的車路士，主隊脆弱的防線恐怕難以抵擋。



星島推介

入球大細 2.5/3球 [大]

般尼茅夫 2:3 車路士

半場：1:2

Now622台今晚11:00直播