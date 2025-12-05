Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜往績近況皆上風 博里爾一「馬」平川

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-05 HKT

足智彩球賽編號：FB0653
里爾 VS 馬賽
Now643台周六凌晨4:00直播
推介：讓球 [0] 主勝

法甲前列大戰今晚上演，第4位的里爾坐鎮主場迎戰第3的馬賽。近況勇銳的里爾不但近4場聯賽3度奏凱，在主場更錄得4場勝仗，而且近6次與馬賽交手均能保持不敗，往績上明顯佔優。葡萄牙翼鋒菲歷斯哥利亞今季表現搶眼，在聯賽中已經貢獻了3個入球和4次助攻，足助里爾在今仗坐和望贏，讓球開平手盤取「主勝」。 

里爾在主場表現極強以及往績上的佔優勢，今季在主場近4次在法甲聯賽主場全勝，期間更攻入12球，火力驚人。加上里爾是全法甲最擅於在比賽末段爭取入球的球隊之一，今季已有14個入球在最後10分鐘出現，當中更有4球是絕殺奠勝球，後勁凌厲。 而往績方面，里爾更佔盡上風，近6場對馬賽保持不敗，錄3勝3和的不敗戰績，今仗絕對是坐和望贏格。

馬賽後防不穩

24歲的里爾翼鋒菲歷斯哥利亞今季表現搶眼，聯賽已交出3入球和4助攻，其突破力和傳中球極具威脅，其邊路突襲將會是撕破馬賽防線的重要武器。相反，馬賽雖然在聯賽榜上稍為領先，但他們近期防守存在隱憂，近3場比賽均有失球，面對勢勁的里爾恐難佔甜頭。 馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
14小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
6小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
9小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
2小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
14小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
9小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
23小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
4小時前