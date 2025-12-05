法甲｜往績近況皆上風 博里爾一「馬」平川

足智彩球賽編號：FB0653

里爾 VS 馬賽

Now643台周六凌晨4:00直播

推介：讓球 [0] 主勝

法甲前列大戰今晚上演，第4位的里爾坐鎮主場迎戰第3的馬賽。近況勇銳的里爾不但近4場聯賽3度奏凱，在主場更錄得4場勝仗，而且近6次與馬賽交手均能保持不敗，往績上明顯佔優。葡萄牙翼鋒菲歷斯哥利亞今季表現搶眼，在聯賽中已經貢獻了3個入球和4次助攻，足助里爾在今仗坐和望贏，讓球開平手盤取「主勝」。

里爾在主場表現極強以及往績上的佔優勢，今季在主場近4次在法甲聯賽主場全勝，期間更攻入12球，火力驚人。加上里爾是全法甲最擅於在比賽末段爭取入球的球隊之一，今季已有14個入球在最後10分鐘出現，當中更有4球是絕殺奠勝球，後勁凌厲。 而往績方面，里爾更佔盡上風，近6場對馬賽保持不敗，錄3勝3和的不敗戰績，今仗絕對是坐和望贏格。

馬賽後防不穩

24歲的里爾翼鋒菲歷斯哥利亞今季表現搶眼，聯賽已交出3入球和4助攻，其突破力和傳中球極具威脅，其邊路突襲將會是撕破馬賽防線的重要武器。相反，馬賽雖然在聯賽榜上稍為領先，但他們近期防守存在隱憂，近3場比賽均有失球，面對勢勁的里爾恐難佔甜頭。 馬高