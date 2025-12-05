Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜摩納哥進攻「特」醒 掃齊半大加全大

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-05 HKT

足智彩球賽編號：FB0637
比斯特 VS 摩納哥
Now643台周六凌晨2:00直播
推介：入球大細 [3.5] 大 & 半場入球大細 [1.5] 大

法甲今夜有由比斯特主場迎戰摩納哥，兩隊近期均出現「攻強守弱」的特點，摩納哥近6場各項賽事總失球高達12球，而主隊則近3場合共製造11個入球，兩隊皆大開大合，今仗極有可能上演一場入球騷。而勝負關鍵更可能在個人發揮，摩納哥中場南野拓實與鋒線隊友的合作純熟，是破局和入球大細3.5「大」的關鍵。

摩納哥今季的表現猶如其戰術風格，大起大落。球隊的進攻火力毋庸置疑，場均1.9個入球及高達28.3的預期入球值均位列聯賽前3。大開大合的風格在比賽初段尤為明顯，摩納哥今季多個入球和失球均發生在上半場，慣在開波早段以高強度壓逼，積極搶攻，但也因此暴露後防空位。摩納哥作客4場狂失11球的紀錄，以及冠絕聯賽的紅黃牌數量，更經常造成入球數量多的最佳條件。

在摩納哥的進攻線中，日本國腳南野拓實是球隊的關鍵先生。上仗就憑他一箭定江山，爆冷擊敗巴黎聖日耳門，其狀態和信心均處於頂峰。今季在法甲已貢獻3個入球和2次助攻的南野拓實擅長主導球隊進攻節奏，出色的前場跑動和串連能力，是摩納哥頻頻製造威脅的關鍵所在。今仗面對防守同樣不穩的比斯特，預計南野拓實將繼續扮演前場發動機的角色，主宰勝局。

比斯特主場必搶攻

比斯特雖然近期戰績有所反彈，但其防線仍難言穩定性，近6場比賽失10球，在面對摩納哥強攻猛打的踢法時，應難以保持清白之身。惟主場之利將是他們的爭勝籌碼，面對作客防守同樣不穩的摩納哥，比斯特有大機會藉對手壓上進攻後留下的空位施以突擊。摩納哥「搶攻」的風格，加上雙方均不算穩健的防線，預計比賽將在早段便進入鬥攻局面。半場入球大細1.5球的「大」和全場入球大細3.5球的「大」皆是極具吸引力的選擇。馬高

