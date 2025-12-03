英超｜麥巴比勇猛可救主 皇馬食「包」無難度

足智彩球賽編號：FB0586

畢爾包 VS 皇家馬德里

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

皇家馬德里在西甲作客畢爾包，儘管近期球隊內部出現將帥不和的傳聞，但憑藉球王基利安麥巴比的超卓個人能力，仍足以壓制主場龍畢爾包，取得勝利，讓球盤客讓半球/一球照樣撐「客勝」。

皇家馬德里近期盛傳主帥沙比阿朗素與部分球員關係緊張，甚至出現兵變危機。然而，隊中頭號球星麥巴比挺身而出公開支持教練，穩定軍心。即使將帥問題或影響發揮，但麥巴比的場上威勢和個人能力，足以成為球隊勝負分野。

麥巴比今季在皇馬的表現，可謂單天保至尊。他在今季西甲上陣14場，已經攻入14球並交出3次助攻，平均每場比賽製造超過一個入球。他的預期入球更高達11.7，反映其製造射門機會的能力極強。麥巴比近期狀態火熱，包括對奧林比亞高斯時大四喜，其個人突破、速度和射術，往往能為球隊在關鍵時刻打破僵局。

畢爾包今季主場表面上成績尚可，4勝1和2負，但面對實力較強的對手時，歐聯5戰3負可見一斑。球隊的進攻火力僅一般，13場比賽只攻入14球，防守亦非穩固，應難逃麥巴比魔掌。馬高