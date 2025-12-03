Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜麥巴比勇猛可救主 皇馬食「包」無難度

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-03 HKT

足智彩球賽編號：FB0586
畢爾包 VS 皇家馬德里
Now638台周二凌晨2:45直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

皇家馬德里在西甲作客畢爾包，儘管近期球隊內部出現將帥不和的傳聞，但憑藉球王基利安麥巴比的超卓個人能力，仍足以壓制主場龍畢爾包，取得勝利，讓球盤客讓半球/一球照樣撐「客勝」。

皇家馬德里近期盛傳主帥沙比阿朗素與部分球員關係緊張，甚至出現兵變危機。然而，隊中頭號球星麥巴比挺身而出公開支持教練，穩定軍心。即使將帥問題或影響發揮，但麥巴比的場上威勢和個人能力，足以成為球隊勝負分野。

麥巴比今季在皇馬的表現，可謂單天保至尊。他在今季西甲上陣14場，已經攻入14球並交出3次助攻，平均每場比賽製造超過一個入球。他的預期入球更高達11.7，反映其製造射門機會的能力極強。麥巴比近期狀態火熱，包括對奧林比亞高斯時大四喜，其個人突破、速度和射術，往往能為球隊在關鍵時刻打破僵局。

畢爾包今季主場表面上成績尚可，4勝1和2負，但面對實力較強的對手時，歐聯5戰3負可見一斑。球隊的進攻火力僅一般，13場比賽只攻入14球，防守亦非穩固，應難逃麥巴比魔掌。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
13小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起可回家執拾
突發
9小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
14小時前
人氣花旦深夜慘遭「家暴」手臂現血痕 一原因遭「同居者」武力對待：嬲我冇陪佢
人氣花旦深夜慘遭「家暴」手臂現血痕 一原因遭「同居者」武力對待：嬲我冇陪佢
影視圈
11小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前