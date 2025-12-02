英超｜主場堡壘堅固 紐卡素必退「熱」

足智彩球賽編號：FB0522

紐卡素 VS 熱刺

Now621、611台周三凌晨4:15直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

紐卡素近期狀態不俗，上仗作客更大勝愛華頓，而翼鋒哈維班尼斯近期坐穩正選後，入波不斷弗到漏。有其腳風加持，加上往績上紐卡素又完全克制熱刺，今晚英超快車在氣勢磅礡的聖占士公園擺陣迎戰熱刺，絕對有能力贏波贏盤，讓球盤半球/一球「主勝」穩陣。

紐卡素今季主場防線極為穩陣，在聯賽的預期失球屬最低3隊之一，代表球隊甚少被對手在心臟地帶起腳，合共更有5場保持清白之身，防守夠硬淨就是其搶分最大本錢。縱然紐卡素平均入球未算多，但創造機會能力並不弱，上場在輪換下仍作客大炒愛華頓4:1，證明其攻擊球員打出水準。強如曼城早前都在聖占士公園敗走，更證明喜鵲聯賽2連勝的近績絕無水分，今場面對近況平平的熱刺時，更有近6次對賽5勝1和的往績支持，贏面極高。

英超聖誕快車期賽程頻密，有球員可以輪換兼有好表現非常重要，翼鋒哈維班尼斯近期回歸正選陣容，對紐卡素嚟講絕對是及時的強心針。這名27歲翼鋒自坐穩正選位之後，立即以表現說話，歐聯對馬賽有士哥，對曼城更梅開二度，帶領球隊贏波，其後對賓福特一役再入一球，近5次正選已經入4球。班尼斯邊路既有速度兼具突破力，埋門一腳又實淨，為球隊提供直接威脅。此子態勇腳風順，絕對是紐卡素在快車期搶分的關鍵人物。

熱刺直落連敗3場

至於客隊熱刺近5場雖然共入10球，但1勝1和3負的走勢非常差，面對稍具實力的對手即腳軟，早前對巴黎聖日耳門、車路士及阿仙奴皆無力一戰而大敗，球隊在攻守皆存在不少問題。今次作客要挑戰主場強勁的紐卡素，絕對凍過水。讓球盤開出主隊讓半球/一球更具信心，「主勝」穩開。馬高