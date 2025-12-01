西甲｜華歷簡奴守得 悶戰必捧細盤

足智彩球賽編號：FB0427

華歷簡奴 VS 華倫西亞

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：入球大細 [2.5] 細

華歷簡奴地頭一向啞火，加上大敗後痛定思痛，防守明顯加固，悶戰可期。該隊有人氣急升的中堅諾貝文迪握守要道下，勢於今晚西甲主場迎戰華倫西亞時踢得謹慎，入球大細2.5球的「細」十分穩陣，可作全日重心。

本輪前排第13的華歷簡奴，雖有主場之利，但聯賽地頭攻力卻極差，5戰僅入3球屬西甲第2低，猶幸只失3球則是西甲20隊並列最少，明顯作東攻弱守強。華歷簡奴的近況亦有改變，自月初作客0:4大敗於維拉里爾後，後防明顯吸取教訓而更加專注，此後兩場聯賽都能悶和對手，當中更包括一哥皇家馬德里。特別留意中堅諾貝文迪，這位貝迪斯借將自10月起搶得正選，至今正選披甲5場有4場皆能保持清白之身，是華歷簡奴防守改善的關鍵。

華倫作客未贏過

而排第16的客隊華倫西亞，近期有反底跡象，本欄成功預測該隊上輪主場1:0擊敗利雲特，為此前7場不勝的頹勢成功止血屬最佳證明。然而華倫今季聯賽作客仍未嘗一勝，遠征表現依然有待觀察，信心不大下多數以穩守為主。今場入球一球起兩球止，入球大細2.5球的「細」仍有1.7倍的合理分頭，慎防轉盤有買趁手。加利李爾