Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜迪歷特死球「宮」得 曼聯兩波膽最值博

波盤王
更新時間：08:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：08:00 2025-11-30 HKT

足智彩球賽編號：FB0399
水晶宮 VS 曼聯
Now621台今晚8:00直播
推介：波膽1:3及2:3

有前無後的曼聯，後衛入球能力更勝防守，有善頂的中堅馬菲斯迪歷特趁死球施空襲下，勢於今晚英超作客水晶宮時殺出血路，波膽1:3及2:3值博率高，絕對可敲。

客軍曼聯近4場聯賽攻力其實相當不俗，先後以4:2擊敗白禮頓，及作客連續兩場與森林及熱刺打成2:2，即使剛周一晚主場0:1負於愛華頓腳下，但下半場在多打一人下亦作出17次攻門，若非對方門將碧福特連番神救，紅魔應可取得入球。

雖然曼聯防守上仍有改善空間，但中堅馬菲斯迪歷特近仗進攻上反而表現搶鏡，對熱刺一役更憑頭槌破網成為逼和2:2的功臣。這位荷蘭國腳聯賽場均爭頂成功次數達3.2次，在死球時常成為隊友傳中目標，有力成為紅魔的秘密武器。

至於主隊水晶宮雖然11場僅失9球，防守數據不算差，但上月面對般尼茅夫一役卻被逼和3:3，曝露出在高壓下防線容易崩潰的問題。球隊場均預期失球值達1.0，面對曼聯這類攻力強勁球隊，難保清白之身。今場預計節奏明快，客軍有力在互攻格局下突圍而出，不妨冷敲波膽1:3及2:3。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 150人未能聯絡 一男涉意圖煽動被捕
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
突發
8小時前
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
影視圈
9小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜警方完成搜索宏仁閣宏道閣 未發現遺骸 救出3貓1龜
02:28
大埔宏福苑五級火｜警搜索宏仁閣宏道閣未見遺骸 救出3貓1龜
突發
11小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣租客疑遭業主冒領災民資助 麥美娟解話：業主或租戶均符合資格申請
大埔宏福苑五級火｜租客控訴疑遭業主冒領災民資助 麥美娟澄清：業主或租戶均符合資格申請
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜愛協共處理逾180隻動物 當中45隻離世
突發
6小時前
政府應急不停歇 補助金至今逾1800戶登記。蘇正謙攝
大埔宏福苑五級火｜政府應急不停歇 補助金至今逾1800戶登記
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜五月天捐220萬助救援行動及災後重建 林盛斌聯同棋人娛樂捐900萬 不少藝人向慈善團體捐錢送心意
大埔宏福苑五級火｜五月天捐220萬助救援行動及災後重建 林盛斌聯同棋人娛樂捐900萬 不少藝人向慈善團體捐錢送心意
影視圈
12小時前