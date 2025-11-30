英超｜迪歷特死球「宮」得 曼聯兩波膽最值博

足智彩球賽編號：FB0399

水晶宮 VS 曼聯

Now621台今晚8:00直播

推介：波膽1:3及2:3

有前無後的曼聯，後衛入球能力更勝防守，有善頂的中堅馬菲斯迪歷特趁死球施空襲下，勢於今晚英超作客水晶宮時殺出血路，波膽1:3及2:3值博率高，絕對可敲。

客軍曼聯近4場聯賽攻力其實相當不俗，先後以4:2擊敗白禮頓，及作客連續兩場與森林及熱刺打成2:2，即使剛周一晚主場0:1負於愛華頓腳下，但下半場在多打一人下亦作出17次攻門，若非對方門將碧福特連番神救，紅魔應可取得入球。

雖然曼聯防守上仍有改善空間，但中堅馬菲斯迪歷特近仗進攻上反而表現搶鏡，對熱刺一役更憑頭槌破網成為逼和2:2的功臣。這位荷蘭國腳聯賽場均爭頂成功次數達3.2次，在死球時常成為隊友傳中目標，有力成為紅魔的秘密武器。

至於主隊水晶宮雖然11場僅失9球，防守數據不算差，但上月面對般尼茅夫一役卻被逼和3:3，曝露出在高壓下防線容易崩潰的問題。球隊場均預期失球值達1.0，面對曼聯這類攻力強勁球隊，難保清白之身。今場預計節奏明快，客軍有力在互攻格局下突圍而出，不妨冷敲波膽1:3及2:3。加利李爾