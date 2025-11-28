Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜對攻格局已成 RB「大」有作為

波盤王
更新時間：08:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：08:00 2025-11-28 HKT

足智彩球賽編號：FB0269
慕遜加柏 VS RB萊比錫
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：入球大細 [3.5] 大

RB萊比錫近期在德甲重現強大攻力，奧地利中場巴姆加特拿無疑是核心人物，不斷貢獻入球和助攻，有其領軍下，今仗跟近期同樣攻得的慕遜加柏勢對撼，入球大細3.5球的「大」值得推介。

RB萊比錫目前高踞德甲聯賽第2位，開季11場比賽豪取8勝，重現過往的瘋狂進攻氣勢，而在近6場各項賽事中更狂轟18球，兼場場皆有斬獲。雖然在國際賽期前意外不敵賀芬咸，但他們迅速調整，上仗以2:0輕取雲達不萊梅，重回勝軌。球隊的復甦，中場大腦巴姆加特拿功不可沒。他在對不萊梅的一役雖然未取得入球，但全場表現活躍，錄得1次助攻。這位26歲的奧地利國腳今季狀態長期處於頂峰。他在11場聯賽中正選上陣10次，除了5個入球和3次助攻外，還創造了16次入球機會，平均射門命中率高達48%。無論是十月尾梅開二度助球隊擊敗漢堡，或是在德國盃次圈獨取兩球，都證明了他的入球能力。

主隊慕遜加柏近期一洗頹風，在聯賽與盃賽錄得4連勝，期間更攻入13球，狀態同樣出色，故今仗預料將會是一場精彩的對攻戰，入球大細3.5球的「大」有2.04倍，一於直取。馬高

