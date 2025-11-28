意甲｜新星「薩」得性起 科木「主勝」可期

足智彩球賽編號：FB0273

科木 VS 薩斯索羅

Now638台周六凌晨3:45直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

科木是今個賽季意甲的最大驚喜，這隊升班馬在周深夜坐鎮主場迎戰薩斯索羅。現時排在意甲第6的科木隊中靈魂人物，阿根廷天才中場尼高柏斯表現極為出色，在聯賽已直接參與9個入球，冠絕意甲。有其壓陣，加上科木在主場曾擊敗強隊的賽績，今仗勝望壓一，讓球主客和讓一球的「主勝」值博。

主隊科木近期的表現堪稱完美，球隊已經連續10場聯賽保持不敗，目前以12戰5勝6和1負21分位列聯賽第6。法比加斯的球隊在射門、預期入球值以及入球數字皆位居意甲前列。科木不但忠於崇尚控球在腳的比賽風格，更有穩健的防守，至今僅失7球，當中更有5場保持不失，而在過去6場比賽僅失2球，聯賽中防守屬第2佳。再者，科木今季聯賽主場中未嘗敗績，當中包括以2:0輕取祖雲達斯和拉素，名副其實是「魔鬼主場」。上周作客以5:1的作客大數拖連奴，球隊的狀態隨着球季進入白熱化階段，更越來越好。

若科木是今季意甲的黑馬，其進攻中場尼高柏斯就是這匹黑馬背上的騎士。這位年僅21歲的天才，今季12場聯賽共交出5入球兼4次助攻的全面表現，不但是球隊的進攻上的靈魂，更是意甲射手榜和助攻榜上的其中一位領先人物。尼高柏斯擁有同齡球員罕見的冷靜和視野，9月意盃對薩斯索羅一役中，正是他的出色發揮，幫助科木以3:0大勝對手。

薩斯索羅表現飄忽

客隊薩斯索羅本季表現則顯得不穩定，12戰17分排在聯賽第9，是典型的中游球隊，比賽往往大開大合，攻強守弱的特點非常明顯，至今已失掉14球。雖然最近作客令人印象深刻地以3:0大勝阿特蘭大，但轉頭又會主場被比薩逼和，表現飄忽之餘，這條不穩防線恐怕難以抵擋尼高柏斯領銜的攻勢。