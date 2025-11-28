Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜新星「薩」得性起 科木「主勝」可期

波盤王
更新時間：07:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-28 HKT

足智彩球賽編號：FB0273
科木 VS 薩斯索羅
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

科木是今個賽季意甲的最大驚喜，這隊升班馬在周深夜坐鎮主場迎戰薩斯索羅。現時排在意甲第6的科木隊中靈魂人物，阿根廷天才中場尼高柏斯表現極為出色，在聯賽已直接參與9個入球，冠絕意甲。有其壓陣，加上科木在主場曾擊敗強隊的賽績，今仗勝望壓一，讓球主客和讓一球的「主勝」值博。

主隊科木近期的表現堪稱完美，球隊已經連續10場聯賽保持不敗，目前以12戰5勝6和1負21分位列聯賽第6。法比加斯的球隊在射門、預期入球值以及入球數字皆位居意甲前列。科木不但忠於崇尚控球在腳的比賽風格，更有穩健的防守，至今僅失7球，當中更有5場保持不失，而在過去6場比賽僅失2球，聯賽中防守屬第2佳。再者，科木今季聯賽主場中未嘗敗績，當中包括以2:0輕取祖雲達斯和拉素，名副其實是「魔鬼主場」。上周作客以5:1的作客大數拖連奴，球隊的狀態隨着球季進入白熱化階段，更越來越好。

若科木是今季意甲的黑馬，其進攻中場尼高柏斯就是這匹黑馬背上的騎士。這位年僅21歲的天才，今季12場聯賽共交出5入球兼4次助攻的全面表現，不但是球隊的進攻上的靈魂，更是意甲射手榜和助攻榜上的其中一位領先人物。尼高柏斯擁有同齡球員罕見的冷靜和視野，9月意盃對薩斯索羅一役中，正是他的出色發揮，幫助科木以3:0大勝對手。

薩斯索羅表現飄忽

客隊薩斯索羅本季表現則顯得不穩定，12戰17分排在聯賽第9，是典型的中游球隊，比賽往往大開大合，攻強守弱的特點非常明顯，至今已失掉14球。雖然最近作客令人印象深刻地以3:0大勝阿特蘭大，但轉頭又會主場被比薩逼和，表現飄忽之餘，這條不穩防線恐怕難以抵擋尼高柏斯領銜的攻勢。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
45分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
4小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前