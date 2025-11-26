歐聯｜摩納哥攻強守弱 入球大盤依「斯」執

足智彩球賽編號：FB0185

柏福斯 VS 摩納哥

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：入球大細 [2.5/3] 大

剛於法甲慘敗的摩納哥，防線漏洞百出，猶幸一向進攻火力尚可彌補，加上有新晉法國國腳翼鋒艾利奧捷狀態火熱，勢可於今晚歐聯作客展現黑馬姿態的柏福斯時挺身而出，互攻格局已成，入球大細中位數2.5/3球的「大」單頭或過關皆宜。

賽前於歐聯排第19的客軍摩納哥，在法甲僅排第8，聯賽數據清楚顯示其攻防差距，球隊創造黃金機會多達48次，排在法甲第2位，進攻火力僅次於巴黎聖日耳門。然而防守卻漏洞百出，場均失球高達1.9球僅排第15位，而且在13場聯賽中只有一場保持清白之身更低見第17。上輪聯賽作客雷恩更在最終打少一人下1:4慘敗，更被對手起腳17次及創造預期入球值3.69，防線明顯不穩，足證其有前無後的風格。

既然摩納哥的攻力有保證，翼鋒艾利奧捷今季表現更一鳴驚人。這位23歲的摩納哥自家青訓，去年在歐聯對巴塞隆拿已有入球，證明其大賽能力。去季在各賽共交出7球12助攻，今季亦貢獻3球2助攻延續火熱狀態，並在9月首次獲得法國國家隊徵召，級數已獲證明。艾利奧捷的突破力與臨門一腳，是摩納哥邊路最具威脅的武器，甚至直接改變戰局。

柏福斯防線難靠

至於排第20的主隊塞浦路斯代表柏福斯則屬歐聯新丁，不過上輪地頭1:0擊敗維拉利爾，今場不能看輕之餘，更大有可能恃着近5場各賽3勝2和的不敗走勢企圖爭取主動。然而後防仍要倚賴38歲的巴西老將大衛雷斯，加上歐聯5個失球全在地頭產生，防線難以信賴。既然客軍攻強守弱，主隊防線亦漏洞不少，今仗上演入球騷機會不低，入球大細2.5/3球的「大」過關一流，誠意推介。

加利李爾