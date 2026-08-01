荔枝角麵店日賣3,000粒燒賣！時薪$120+6大福利急聘「包燒賣員」 老闆親解人工高有原因...

荔枝角一間車仔麵店早前因超足磅燒賣而人氣急升，生意火爆，單日最高更賣出3,000粒燒賣。為應付龐大需求，店家最近以高達$120的時薪招聘「包燒賣員」，結果在短短一個小時內便火速接獲大量申請，店方對此空前熱烈的反應感到相當驚喜，並已展開首輪篩選。

荔枝角麵店手工燒賣爆紅 高薪$120急聘熟手技工包燒賣

早前有網民在社交平台上大推荔枝角車仔麵店「迎麵」出品的手工燒賣。該款定價$15六粒的魚肉燒賣，每粒重約34.4g，對比一般約13g的燒賣顯得相當夠分量，並標榜每日新鮮即包即蒸。過去更曾獲24HERBS的Brian試食後大讚「佢個大小我鍾意，佢個嚼勁做得好好」。

由於手工燒賣大受歡迎導致需求甚殷，「迎麵」近日透過Threads發出招聘帖文，積極呼籲大眾「快啲過嚟加入我哋啦」。帖文列明包燒賣員的時薪為$120，工作時間可自由選擇中午或傍晚兩個指定時段，每日僅需工作約二至四小時。除了優厚的薪酬，帖文更以幽默的手法列出六大另類「員工福利」，成功吸引大批年輕人的目光。當中包括：

同小編真人見面嘅寶貴機會（好重要）

同老細拍片嘅機會（如果你想嘅話）

學識一個新技能（要手包）

自由時間（可以揀兩個鐘，或者每日都返四個鐘）

暗戀嘅感覺（係咁叫人等待）

好多嘅鏡頭（太多人過嚟影我哋嘅燒賣相）

一小時接30申請火速截停 老闆堅信「人工高啲開心啲」

招聘帖文發布後應徵情況極為踴躍。「迎麵」老闆向《星島頭條》透露，僅一小時內便已收到約30份應徵申請，並已截停招募，進行第一輪篩選。對於開出時薪$120的優厚條件，他解釋，由於爆紅後燒賣需求急升，現有員工都已經「包到手軟」，因此希望憑藉高薪在短時間內吸引人才，盡快找到一位能快速上手的熟手技工加入團隊。

他亦指出，該崗位的工作時間只有二小時或四小時，但在這短短的時段內需要無間斷地包燒賣，若與其他工時較長但薪金較低的工作相比，整體工作量可能差不多，相信應徵者也明白高薪相對要求也會較高，「人工高啲開心啲，出品都靚」。

資料來源：comenoodle