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港人大推荔枝角手工魚肉燒賣！$15/6粒34.3g巨型燒賣 試食超驚喜「煙韌有魚味」 網民大讚：姨姨喺舖頭現場包

飲食
更新時間：11:15 2026-06-28 HKT
發佈時間：11:15 2026-06-28 HKT

港人對燒賣的熱愛毋庸置疑，無論是高級酒樓的出品，還是街頭小食店的魚肉燒賣，都各有捧場客，就連網上亦出現關注組，方便燒賣粉絲分享喜愛的食店出品。近日，有港人大推荔枝角一間食店出品的燒賣，試食後感到驚喜，形容燒賣大粒且「煙韌有魚味」。帖文引起熱議，有熟客留言大讚：「巧食㗎！姨姨喺舖頭現場包的！」

港人大推荔枝角手工魚肉燒賣！$15/6粒巨型燒賣 試食超驚喜「煙韌有魚味」

香港特色街頭小食選擇多多，除了魚蛋、煎釀三寶之外，燒賣亦是常見的小食。近日，有港人大推荔枝角一間車仔麵店「迎麵」出品的燒賣，表示自己起初因曾嚐過車仔麵，故此未有抱太大期望。今次一試$15/6粒的魚肉燒賣，「點知食落有驚喜」，直言迎麵的燒賣比旁邊小食店更為大粒，「最緊要食落係有魚味同埋煙韌，甜豉油都正，啱我口味」，讓她不禁猜測是店家自家工場包製。

 網民大讚：姨姨喺舖頭現場包

帖文引起網民熱議，有曾經光顧迎麵燒賣的網民大讚：「巧食㗎！姨姨喺舖頭現場包的！」、「自己手包已經加晒分」、「重有自己包嘅魚肉燒賣，搵日試吓先」、「望到個顏色都覺得幾好食」。有網友提到其實店家「主項」的車仔麵味道亦不俗，「佢哋車仔麵好食！」、「一直都想試燒賣，每次去都係食晚餐，車仔麵至少叫3餸，食完已經超飽」。

就連迎麵亦有留言感謝支持，「多謝你欣賞，我哋全部燒賣都係由餐廳姐姐們包」。迎麵曾於社交平台分享，其巨型燒賣每粒大約達34.4g，對比起一般約13g的燒賣，顯得相當夠份量，且每日新鮮即包即蒸，「扎實彈牙、咬口十足」。迎麵主打車仔麵，其招牌瑤柱金湯大受歡迎，用上頂級瑤柱搭配新鮮湯骨與其他秘製材料，每天以5小時熬製出湯骨、瑤柱和鮮雞的鮮甜與精華的金湯。除了手工燒賣外，亦有自家製韭菜餃，過去24HERBS的Brian曾試食燒賣後大讚夠彈牙，「味道首先好X正，佢個大小我鍾意，佢個嚼勁做得好好，有時出面彈牙，但內裏會淋咗，佢係全部成粒都彈牙」。

迎麵

1.荔枝角店

  • 地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心地下9號舖
  • 營業時間：上午11:00至晚上9:00
  • 電話：6676 6542

2.青衣店

  • 地址：青衣細山路2-16號美景花園商場地下92-93號舖
  • 營業時間：上午6:00至晚上9:00

文：RY
資料及圖片來源：official.x22nails＠Threads授權、comenoodleLet's Go Eat with Brian@YouTube

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