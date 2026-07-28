啟德靚裝酒樓晚市孖寶 $128歎冬瓜盅+炒蜆 1招再送蟶子 網民大讚：飽到上心口

位於啟德體育園零售館的名苑酒家，以舒適寬敞的環境及高質素粵菜深受食客歡迎。近日，名苑酒家推出夏日清潤海鮮超值孖寶，只需親民價$128即可品嚐海皇響螺燉冬瓜盅及豉椒炒海蜆，提前訂座晚市更可獲贈蒜蓉粉絲蒸蟶子，絕對是親朋好友晚市聚餐的高性價比首選！

啟德名苑酒家晚市孖寶優惠！冬瓜盅+炒蜆$128 訂座再送蟶子

名苑酒家精心設計的「夏日首選清潤海鮮」套餐，主打消暑佳品「海皇響螺燉冬瓜盅」。這款冬瓜盅精選優質海皇與響螺等豐富食材細火燉煮，湯頭清甜解膩，不僅用料十足，更能清熱降火。搭配鑊氣十足、鮮香惹味的「豉椒炒海蜆（例牌）」，濃郁的醬汁完美烘托出海蜆的鮮味。現時平日晚市套餐優惠價只需$128，週末及公眾假期亦只需$198。

晚市人均$200 網民大讚：飽到上心口

除了極度抵食的孖寶套餐，提前致電訂座的客人，每位更可獲贈經典菜式蒜蓉粉絲蒸蟶子一隻。每隻蟶子肉質肥美爽脆，搭配粉絲盡吸鮮甜海鮮精華，蒜香四溢，口感層次豐富。有網民在試食後大讚「飽到上心口」，他們一行三人除了上述海鮮小菜，還加配了家常黃花魚、炒四季豆、蟶子皇配煎米粉等，六款小菜整體份量充裕，人均消費僅需約$200。

名苑酒家

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓M2-310號舖

電話號碼：2302 0389

營業時間：星期一至五 10am-10pm；星期六至日 8am-10pm

資料來源：香港酒樓關注組