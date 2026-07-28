Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德靚裝酒樓晚市孖寶 $128歎冬瓜盅+炒蜆 1招再送蟶子 網民大讚：飽到上心口

飲食
更新時間：13:27 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:27 2026-07-28 HKT

位於啟德體育園零售館的名苑酒家，以舒適寬敞的環境及高質素粵菜深受食客歡迎。近日，名苑酒家推出夏日清潤海鮮超值孖寶，只需親民價$128即可品嚐海皇響螺燉冬瓜盅及豉椒炒海蜆，提前訂座晚市更可獲贈蒜蓉粉絲蒸蟶子，絕對是親朋好友晚市聚餐的高性價比首選！

啟德名苑酒家晚市孖寶優惠！冬瓜盅+炒蜆$128 訂座再送蟶子

名苑酒家精心設計的「夏日首選清潤海鮮」套餐，主打消暑佳品「海皇響螺燉冬瓜盅」。這款冬瓜盅精選優質海皇與響螺等豐富食材細火燉煮，湯頭清甜解膩，不僅用料十足，更能清熱降火。搭配鑊氣十足、鮮香惹味的「豉椒炒海蜆（例牌）」，濃郁的醬汁完美烘托出海蜆的鮮味。現時平日晚市套餐優惠價只需$128，週末及公眾假期亦只需$198。

晚市人均$200 網民大讚：飽到上心口

除了極度抵食的孖寶套餐，提前致電訂座的客人，每位更可獲贈經典菜式蒜蓉粉絲蒸蟶子一隻。每隻蟶子肉質肥美爽脆，搭配粉絲盡吸鮮甜海鮮精華，蒜香四溢，口感層次豐富。有網民在試食後大讚「飽到上心口」，他們一行三人除了上述海鮮小菜，還加配了家常黃花魚、炒四季豆、蟶子皇配煎米粉等，六款小菜整體份量充裕，人均消費僅需約$200。

名苑酒家

  • 地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓M2-310號舖
  • 電話號碼：2302 0389
  • 營業時間：星期一至五 10am-10pm；星期六至日 8am-10pm

資料來源：香港酒樓關注組

同場加映：大角咀酒樓$100椰子雞放題！任食火鍋配料+任飲汽水 每日晚市供應

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
1小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
18小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
8小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 13:00 HKT
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
18小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
19小時前
深圳蜂群無人機捕捉「紅霞」登陸全過程。
颱風「紅霞」︱深圳蜂群無人機 捕捉登陸全過程
即時中國
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散受控 《東周刊》獨家直擊偏方治療腦癌 中西合璧有成效風騷現身街市
蔡一傑癌細胞擴散受控  《東周刊》獨家直擊偏方治療腦癌  中西合璧有成效風騷現身街市
即時娛樂
5小時前