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爆紅牛腩麵店 老闆棄筍工鑽研牛腩河 罕有部位每日限量6碗

飲食
更新時間：11:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-26 HKT

「道」創生萬物的宇宙論，是「道生麵館」名字的由來，老闆兼主廚Jonathan（蔣建生）相信萬事皆有可能，因而放棄「鐵飯碗」的高薪厚職，以行外人身分開設主打清湯腩的麵店。他年終無休靠一人之力，執意只挑生宰的鮮肉入饌，讓這間小店成為城中名人和食家也慕名一嘗的大熱人龍店。

放手一搏 親力親為 

住在北角的街坊鄰里，早習慣道生麵館未開舖，門口已出現長長的人龍。同樣在店還沒開始營業，就已在廚房忙得不亦樂乎的Jonathan說：「即日生劏的牛腩及牛骨等食材，每早約8時送到，隨即分類、清洗、熬湯、燜煮與調味，每個工序都不能馬虎，才能凸顯優質鮮貨的最佳風味。」彬彬有禮的Jonathan內斂與謙虛，舉止不像個廚師，原來曾任職公務員十多年有關，兩者像是毫不相干的職業，但對Jonathan來說，不想墨守成規過日子的話，就得大膽一搏做想做的事。

自小喜愛 港式粉麵

不做公務員，職業選擇很多，為何3年前決定入廚煮清湯腩呢？原來Jonathan的父母曾經營食店為生，從小便接觸港式粉麵，對這種地道港食充滿情意結。直到疫情期間生活無法如常，他突發奇想如果要改變現況，首選專賣清湯腩的麵店，希望藉此延續和優化記憶中熟悉的味道。當時沒有經濟壓力的Jonathan，不想繼續一成不變的工作而辭職，這個讓不少親友愕然的決定，幸好得到太太無限量支持。

嚴選鮮材 自家配方

Jonathan深知要做好吃的清湯腩，必須用即日屠宰的新鮮牛腩，但鮮貨供應有限，特別是稀有的爽腩、坑腩和崩沙腩更是寥寥無幾，加上開店初期並沒有人脈和「門路」，唯有由柴灣出發走遍港島區的街市，最後在上環一個牛肉檔買到「心水貨」。接着Jonathan開始鑽研牛骨湯的配方，這個湯汁不但是一碗粉麵的靈魂，也是提升牛腩鮮味的秘方。經過一個月無間斷嘗試，終於配搭出最滿意的食譜，就是用50斤牛骨、草果、香葉、陳皮與適量藥材等熬製成湯，再加入不同部位的牛腩，如爽口有嚼勁且脂肪少的爽腩，烹飪約3小時便剛剛好。而坑腩屬半肥瘦、肉味濃，就至少要燉煮4小時。至於崩沙腩則油脂甘香帶薄薄的筋膜，需時約3.5小時。所有精華點滴不漏都在一鍋肉湯中，入口濃郁不膩、鮮甜清爽，只足夠分配120碗粉麵。

堅守信念 終有回報

寂寂無名的小店要打響名堂並不容易，開業首年收支無法平衡，Jonathan得變賣資產繼續經營，為的是要證明自己當初的決定沒有錯。他的堅持最終在開業第二年有了回報，用心的出品讓吃過的客人都有口皆碑，不少城中名人亦專程惠顧，麵館終能成為人龍名店。Jonathan說：「店名的英文是Infinitas，意思是無窮無盡，提醒我做任何事都別故步自封，人生就是有無限個可能。」談到煮清湯腩的秘訣，他絕非不肯公開配方，但認為各家都有獨特喜好與口味，唯一建議必須用新鮮牛腩，冰鮮或急凍的牛腩只宜紅燒、五香或柱侯燜煮，也會另具風味。

道生麵館

  • 營業時間：11:30至21:00，逢周一休息
  • 地址：北角英皇道560號健威坊地下低層L15號舖
  • 查詢：2889 6699

文：EH  圖：星島日報、被訪者提供

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