逸東酒店自助餐買1送1！人均$459起任食生蠔/蟹腳/龍蝦尾/烤乳豬/海鮮飯
更新時間：14:39 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:39 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:39 2026-07-20 HKT
香港逸東酒店（Eaton HK）的人氣自助餐廳「普慶餐廳（The Astor）」再度推出自助餐優惠，由7月21日起，指定時間經Klook平台預訂，即可享買一送一優惠，自助晚餐人均只需$459，即可任食即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹等多款時令海鮮。正值大熱的「西班牙美食市集」主題期間，餐廳供應多款地道西班牙經典美食，絕對是性價比極高的夏日「搵食」首選！
逸東酒店自助餐必食龍蝦尾、烤乳豬、傳統西班牙海鮮飯
普慶餐廳由即日起至8月3日期間，推出全新「西班牙美食市集」主題自助餐。餐廳以巴塞隆拿著名的 La Boqueria 市集為靈感，將現場打造成熱鬧的西班牙風情美食攤檔。
除了招牌的生蠔、蟹腳及麵包蟹等海鮮冷盤無限量供應，主題焦點絕對是一系列西班牙傳統熱葷，每位客人可獲贈一客藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾，肉質爽彈，配上特製蒜泥蛋黃醬，鮮味提升；西班牙烤乳豬外皮烤至香脆酥口，肉質嫩滑多汁；正宗西班牙海鮮飯，米飯吸滿海鮮高湯精華，極具層次，以及多款 Tupas（西班牙小菜）及精緻甜點拼盤。
逸東酒店自助餐買1送1！人均$459起>>按此預訂<<
逸東酒店自助餐廳推出買一送一優惠，由7月21日晚上9時起，經Klook平台預訂，即可享優惠價，自助晚餐人均只需$459/位起（$918/2位；原價$1602/位），不可錯過！
逸東酒店自助餐限時買一送一詳情
- 優惠價：$918 / 2位（人均只需 $459；原價：$1,602）
- 開售日期：2026年7月21日 9:00 PM 起發售（數量有限，售完即止）
- 適用日期：2026年7月22日至8月31日
- 預訂連結按此
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