月餅2026｜10+中秋禮盒優惠合集！流心奶黃/雙黃白蓮蓉/椰子斑蘭冰皮/麻辣牛肉月餅 早鳥優惠45折起

中秋月餅2026｜月餅推薦｜月餅禮盒｜中秋佳節即將來臨，象徵團圓的節日總離不開月餅的陪伴。無論是與家人共享賞月時光，還是送禮表達心意，月餅都是不可或缺的節慶主角。除了傳統的蓮蓉、五仁和紅豆蓉口味，近年各大品牌推陳出新，加入創意元素如麻辣牛肉、椰子斑蘭冰皮等，讓味蕾體驗傳統與現代的完美融合。《星島頭條》為您整理2026年多款人氣月餅品牌及酒店出品，並精選早鳥優惠低至45折的超值選擇，讓您輕鬆挑選最適合的節慶禮盒！

中秋月餅優惠2026｜早鳥低至45折！傳統雙黃白蓮蓉/椰子斑蘭冰皮/麻辣牛肉月餅合集

美心月餅今年突破月餅框架，首次推出麻辣月餅系列，全新麻辣牛肉月餅，糅合四川花椒及雲南辣格，配上牛肉，格香濃郁。另一款XO醬豬肉月餅，以美心自家調配XO醬入餡，由干貝、蝦米等珍貴食材層層炒製，結合豬肉餡料，入口充滿肉香及XO醬的微辣鹹香。此外，美心月餅聯乘富豪雪糕，帶來招牌雲呢拿流心奶黃月餅，啖啖經典雪糕味道！

產品 口味/數量 定價 麻辣牛肉月餅 一盒4件 $299（優惠價$169） XO醬豬肉月餅 一盒4件 $299（優惠價$169） 夏威夷果仁焦糖咖啡月餅 一盒4件 $299（優惠價$169） 美心月餅x富豪雪糕打卡港風月餅禮盒 一盒4件 $275（優惠價$155） 杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒 一盒6件 $305（優惠價$175） 雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $429（優惠價$236） 低糖蛋黃蓮蓉月餅 一盒4件 $429（優惠價$236） 流心奶黃月餅 一盒8件 $455（優惠價$265）

美心月餅系列

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米芝蓮推介食府國金軒匠心呈獻「時尚珍品」尊尚月餅禮盒系列，今年推出以「萬家慶團圓」為主題的全新尊尚月餅禮盒，並以燦爛金色、琥珀橙色及高雅紫色為主色調，更添時尚優雅氣韻，送禮自用一流。「五福臨門月餅」禮盒匯聚雙黃白蓮蓉月餅、雙黃陳皮紅豆蓉月餅、桃山開心果迷你月餅、桃山榛子咖啡迷你月餅及桃山海鹽檸檬迷你月餅，口味豐富。另一新品「流心雙輝月餅」，一盒集合兩款新穎的桃山皮流心月餅，桃山開心果流心月餅醇厚細膩，果香濃郁；桃山檸檬流心月餅則清爽酸甜，絲滑不膩，為傳統節慶注入摩登新意。國金軒月餅可於國金軒、翠亨邨及Mira eShop訂購，單盒月餅早鳥優惠低至56折，大量訂購12盒或以上更可享低至45折。

產品 口味/數量 定價 五福臨門月餅 雙黃白蓮蓉月餅（1個）

雙黃陳皮紅豆蓉月餅（1個）

桃山開心果迷你月餅（2個）

桃山榛子咖啡迷你月餅（2個）

桃山海鹽檸檬迷你月餅（2個） $568（優惠價$320.2起） 流心雙輝月餅 流心開心果迷你月餅（4個）

流心檸檬迷你月餅（4個） $518（優惠價$311起） 三星高照喜迎月餅 雙黃白蓮蓉月餅（1個）

雙黃陳皮紅豆蓉月餅（1個）

流心奶皇迷你月餅（4個） $548（優惠價$301.8起） 雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $568（優惠價$320.2起） 金沙奶皇迷你月餅 一盒8件 $518（優惠價$311起）

國金軒月餅系列

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半島酒店嘉麟樓的奶黃月餅遠近馳名，自從酒店於1986年推出首創的迷你奶黃月餅，結合傳統餅食製作與西方糕餅技術，為傳統中秋月餅打開新局面。酥化金黃餅皮包著香滑濃郁的奶黃，製作工序繁複講究。月餅以高貴典雅的禮盒盛載，設計以嘉麟樓充滿藝術風格韻味之陳設裝潢及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感。至於限量心盈迷你奶黃月餅亦隆重回歸，月餅以心形設計，寓意愛與團圓，內餡選用細膩香滑的奶黃，外皮金黃酥軟，口感層次豐富。凡於8月10日或之前購買，即可享9折早鳥優惠。

半島酒店推出的「至臻月餅及迷你奶黃月餅組合」，禮盒以中式設計為靈感，內藏雙重口味。黑芝麻配麻糬內餡焙香濃郁，口感柔韌；日本紅豆沙配蛋黃加入十五年陳皮，柑橘幽香悠長；配以屢獲殊榮的迷你奶黃月餅，內餡細滑濃郁，餅皮鬆化香酥。另一款「半島小熊中秋組合」，禮盒包括兩盒半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅，再配以小熊曲奇及小熊匙扣，相當可愛！由即日起至7月31日，訂購指定月餅禮盒6盒或以上可享9折，優惠同時適用於指定禮券。

產品 口味/數量 定價 嘉麟樓經典迷你奶黃月餅 一盒8件 $688（優惠價$619.2） 嘉麟樓限量心盈迷你奶黃月餅 一盒8件 $688（優惠價$619.2） 半島酒店迷你奶黃月餅 一盒8件 $488 半島酒店迷你奶黃及白蓮蓉月餅 迷你奶黃月餅（4個）

迷你蛋黃白蓮蓉月餅（4個） $498 半島酒店七星伴月 雙黃白蓮蓉月餅（1個）

迷你奶黃月餅（2個）

迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅（2個）

迷你香片奶黃月餅（1個）

迷你鐵觀音奶黃月餅（1個）

迷你伯爵茶奶黃月餅（1個） $748 半島小熊中秋組合 半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅（2盒，一盒6件）

半島小熊曲奇（1盒8件）

半島小熊鑰匙扣（1個） $1,282（優惠價$1,038） 至臻月餅及迷你奶黃月餅組合 至臻月餅禮盒（1盒）

迷你奶黃月餅（1盒8件） $1,816（優惠價$1,808）

半島酒店/嘉麟樓月餅系列

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香港麗晶酒店今年的月餅系列靈感取自於月相的悠然流轉，以及中國傳統「多寶閣」蘊藏的雋永優雅，承載「花好月圓」的中秋祝福。「麗晶臻選雜錦禮盒」用上八角形禮盒，盒面點綴玉兔輕盈躍動，打開禮盒內部以「多寶閣」為靈感的層次設計悠然展現，內裏集四款風味共8件的迷你月餅。「麗晶映月精緻寶盒」象徵「自新月至盈月，終得團圓」的旅程，盒身飾以鏤空月相、立體壓紋與金箔細節，有如夜空中的月華光暈，包含兩款口味共4件迷你月餅。預訂期間凡訂購5盒或以上，可享9折早鳥優惠。

香港麗晶酒店月餅系列

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香港文華東方酒店誠獻一系列匠心精製的傳統及特色月餅，配以多款雅緻禮物籃，讓賓客與摯愛親友共慶團圓。酒店今年帶來傳統款式月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、及迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你蛋黃蓮蓉月餅。喜愛新穎口味的客人可選擇特色系列，包括括迷你奶黃月餅、十勝紅豆蛋黃月餅及伯爵紅茶月餅。由即日起至8月9日，客人於網店訂購月餅，可享高達75折早鳥優惠。

產品 口味/數量 定價 雙黃蓮蓉月餅 一盒4件 $548（優惠價$411） 迷你蛋黃白蓮蓉月餅 一盒6件 $488（優惠價$366） 迷你蛋黃蓮蓉月餅 一盒6件 $488（優惠價$366） 特色月餅系列 迷你奶黃月餅、十勝紅豆蛋黃月餅、伯爵紅茶月餅各2件 $518（優惠價$388.5） 迷你奶黃月餅 一盒6件 $518（優惠價$388.5）

香港文華東方酒店月餅系列

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合和酒店旗下新派粵菜食府合和軒，繼去年年首度推出月餅禮盒廣獲好評後，今年載譽歸來，以更臻完美的「賞月嚐悅」中秋禮遇，呈獻全新六件裝迷你月餅系列 ——「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你陳皮豆沙月餅」。迷你蛋黃白蓮蓉月餅以鬆化餅皮包裹著清香幼滑的白蓮蓉，搭配油潤豐腴的原隻上品鹹蛋黃，口感層層遞進；迷你陳皮豆沙月餅嚴選年份恰好的新會陳皮與飽滿圓潤的天津紅豆，陳皮的清幽甘香與紅豆的綿密甜糯完美融合。

產品 口味/數量 定價 迷你蛋黃白蓮蓉月餅 一盒6件 $368（優惠價$268起） 迷你陳皮豆沙月餅 一盒6件 $368（優惠價$268起）

合和軒月餅系列

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粵菜食府明閣（香港康得思酒店）及明閣（灣仔）的廚藝團隊帶來「明月餅」系列，從配方到用料均經過嚴格挑選，讓大家一同分享節日美味。明月餅系列匯聚傳統及現代口味，包括傳統的雙黃蓮蓉月餅禮盒（四件裝）、雙黃白蓮蓉月餅禮盒（四件裝）注入現代風味的迷你流心奶黃月餅（六件裝）以及精選三種口味的迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）。別出心裁的禮盒以首飾錦盒設計，印有金秋花滿月盈的雅致水墨畫作，送禮一流！

明月餅共六款的月餅口味，包括薈萃經典與創新三款特色迷你月餅的迷你錦繡月餅拼盒，包含濃醇黑芝麻、絲滑奶黃、清雅陳皮豆沙風味，餅身小巧玲瓏，每款各具獨特韻致。

產品 口味/數量 定價 雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $438（優惠價$338） 雙黃蓮蓉月餅 一盒4件 $438（優惠價$338） 迷你流心奶黃月餅 一盒6件 $408（優惠價$308） 迷你錦繡月餅 迷你流心黑芝麻月餅(2個）

迷你奶黃月餅（2個）

迷你陳皮豆沙月餅（2個） $408（優惠價$308）

明閣月餅系列

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香港百年老字號「恆香老餅家」於今個中秋以「百年恆香．一直都在」為主題，結合傳統與創新，除了皇牌「雙黃白蓮蓉月餅」、「伍仁月餅」、「金華火腿伍仁月餅」換新裝之外，同時推出兩款新品，包括與日本一級蛋品「新紀元．曉」聯乘的「暁の月・流心奶黃月餅」，以及醇厚濃郁「黑芝麻奶黃流心月餅」。至於「酥小月系列」亦換上新裝，由6件裝升級至8件裝，師傅烘焙出金黃酥脆的經典外皮，內層麻糬軟糯拉絲，味覺層次豐富，用料份量加碼但價格依舊，更以全新設計的中秋花燈團圓禮盒盛載。由即日起，客人可享有低至48折的超早鳥優惠入手，推出大額訂購優及自由配搭款式。

產品 口味/數量 定價 雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $409（優惠價$222） 金華火腿伍仁月餅 一盒4件 $438（優惠價$248） 陳皮紅豆沙月餅 一盒6件 $328（優惠價$185） 四喜滿堂月餅 雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、雙黃紅豆沙及伍仁月餅各1件 $428（優惠價$238） 開心果麻糬酥皮月餅 一盒8件 $318（優惠價$195） 香芋麻糬酥皮月餅 一盒8件 $288（優惠價$170） 流心奶黃酥皮月餅 一盒8件 $288（優惠價$170） 曉の月・流心奶黃月餅 一盒8件 $488（優惠價$226） 黑芝麻奶黃流心月餅 一盒8件 $468(優惠價$216）

恆香老餅家月餅系列

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香港港麗酒店誠獻五款匠心月餅，配以高貴雅緻的禮盒，陪伴大家歡度中秋節。乘著黑芝麻美食熱潮，酒店首度推出迷你黑芝麻月餅，嚴選香濃幼滑黑芝麻醬為內餡，搭配甘香鹹蛋黃，甜鹹交織。全人手製作的的迷你貓山王榴槤月餅，自推出以來好評不斷。尹師傅精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，金黃酥脆的曲奇餅皮包裹榴槤果肉，馥郁味美，以上兩款月餅各限量發售400盒，售完即止。至於金葉庭團隊製作的奶黃月餅，每年好評不斷，外形形小巧精緻，濃滑奶黃與鹹香蛋黃包裹在鬆化的牛油曲奇皮中，入口幼滑細膩。大家於9月4日或之前在網店預訂月餅可享75折優惠，大量訂購可享高達6折優惠。

產品 口味/數量 定價 迷你黑芝麻月餅 一盒8件 $518(優惠價$414.4） 迷你貓山王榴槤月餅 一盒8件 $518(優惠價$414.4） 迷你奶黃月餅 一盒8件 $508（優惠價$381） 雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $508（優惠價$381） 錦繡四喜月餅 迷你伯爵月餅、迷你流心朱古力月餅、迷你流心芝士月餅、迷你紅豆抹茶流心月餅各2件 $518（優惠價$388.5）

香港港麗酒店月餅系列

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九龍香格里拉酒店帶來一系中秋佳禮，包括從米芝蓮星級香宮尊貴月餅系列到多款禮盒，當中的香宮迷你奶皇月餅，酥香金黃的外層包裹着濃香幼滑的奶黃餡料，口感細膩，為這中秋帶來誘人的佳節滋味。另外香宮三十年陳皮豆沙月餅，靈感來自傳統紅豆沙甜品，30年陳皮果香味濃，與香甜軟滑的紅豆蓉配合相得益彰。

冰皮月餅方面，香宮於今年推出榴槤冰皮月餅二重奏，馬來西亞直送冰皮月餅以冰皮包裹貓山王果肉或黑刺果肉製成的飽滿餡料，愛吃榴槤人士不要錯過；另外一款椰子斑蘭冰皮月餅，冰皮包裹綿密幼滑的椰子蓉，帶來清新的東南亞口味。客人於8月13日或之前訂購，可享高達75折早鳥優惠。

產品 口味/數量 定價 香宮迷你奶黃月餅 一盒8件 $438（優惠價$328.5） 香宮迷你流心奶皇月餅 一盒8件 $498（優惠價$373.5） 香宮雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $488（優惠價$366） 香宮迷你蛋黃白蓮蓉月餅 一盒8件 $468（優惠價$351） 香宮三十年陳皮豆沙月餅 一盒8件 $538（優惠價$403.5） 香宮榴槤冰皮月餅二重奏 貓山王榴槤冰皮月餅、黑刺榴槤冰皮月餅各3件 $548（優惠價$411） 香宮椰子斑蘭冰皮月餅 一盒8件 $548（優惠價$411） 香宮經典月餅二重奏 迷你奶黃白玉月餅、迷你朱古力軟心奶黃月各4件 $478（優惠價$358.5） 香宮雙臻素月 迷你松子棗蓉月餅、迷你無花果果仁月餅各4件 $458（優惠價$343.5） 香宮中秋月餅四重奏 迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶黃月餅、迷你伯爵茶奶黃月餅、迷你朱古力軟心奶黃月餅各3件 $668（優惠價$501）

九龍香格里拉酒店月餅系列

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港島香格里拉酒店於今年中秋節，精心呈獻一系列月餅，以傳統工藝與現代創意交織出一場優雅的節慶盛宴。從米芝蓮星級夏宮的經典粵味，到茗悅餐廳富有創新的福建風格月餅。當中夏宮皓月麻糬月餅，以現代方式演繹傳統，夏宮皓月麻糬月餅帶來柔軟Q彈的口感，融合亞洲風味，適合喜愛新清低甜口感人士。至於茗悅開心果二重奏月餅演繹出兩種開心果，三重開心果的奶黃盛宴及濃郁朱古力搭配開心果脆片與杏仁， 再融入絲滑奶黃，以堅果的風味歡慶中秋。由即日起至9月23日，凡於網店訂購港島香格里拉月餅系列，輸入優惠碼「MAFSLC26」，可享會員專屬8折優惠。

產品 口味/數量 定價 夏宮迷你奶黃月餅 一盒8件 $528 夏宮迷你特級流心奶黃月餅 一盒8件 $538 茗悅甄選月餅禮盒 迷你奶黃月餅、迷你流心奶黃餅各3件 $428 夏宮雙黃白蓮蓉月餅 一盒4件 $528 夏宮迷你蛋黃白蓮蓉月餅 一盒8件 $528 茗悅蓮蓉雙悅月餅禮盒 迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你蛋黃黃蓮蓉月餅各3件 $428 夏宮迷你六十年陳皮豆沙月餅 一盒4件 $598 茗悅開心果二重奏月餅禮盒 迷你三重開心果奶黃月餅、迷你朱古力開心果粒杏仁脆片月餅各3件 $428 茗悅茶韻月餅禮盒 迷你白桃烏龍月餅、迷你茉莉柚子月餅各3件 $428 茗悅蜜語三重奏月餅禮盒 迷你白芋椰汁軟心月餅、迷你黑芝麻糊月餅、迷你楊枝甘露月餅各2件 $428 夏宮皓月麻糬月餅 迷你檸檬乳酪白玉麻糬月餅、迷你芋頭黑糖麻糬月餅各2件 $328

港島香格里拉酒店月餅系列

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臨近中秋佳節，連續十年蟬聯米芝蓮一星的星級食府逸東軒，匠心打造月餅禮盒及禮籃，送禮自用皆宜。禮盒採用優雅墨綠色為主調，綴以寓意圓滿的蓮花圖案，於中秋明月映襯下，呈現「花好月圓」的詩意畫面。佳節過後，禮盒更可搖身一變為雅緻的家居收納盒。集合經典與創新口味的「逸月薈萃」禮盒，包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。由即日起至7月31日期間訂購月餅，可享低至68折優惠。

產品 口味/數量 定價 「逸月薈萃」禮盒 迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅各2件 $428（優惠價$288） 「逸月流金」禮盒 迷你流心奶黄月餅6件 $408（優惠價$278）

逸東軒月餅系列

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香港君悅酒店推出三款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，除了傳統經典口味之外，同時帶來3款全新口味迷你月餅，包括玫瑰紅桑莓奶皇、檸檬乳酪白玉麻糬及三十年陳皮金沙紅豆。獨特的玫瑰紅桑莓奶皇月餅，將玫瑰花香與紅桑莓果香融合，帶來細膩花香、果甜滋味，以及微微莓果酸香，締造清新的味覺體驗。檸檬乳酪麻糬奶皇月餅則以輕盈幼滑的檸檬乳酪奶皇餡製成，散發清新的柑橘酸香，搭配軟糯煙韌的麻糬，層次豐富。最後，三十年陳皮豆沙鹹蛋黃月餅，則為經典口味注入精緻新意。幼滑豆沙餡融入研磨成粉的三十年新會陳皮，並配以鹹香甘潤的鹹蛋黃，甜鹹交織，層次分明。由即日起至8月2日期間訂購，可享7折優惠。

產品 口味/數量 定價 歡悅月餅禮盒 雙黃白蓮蓉月餅4件 $498（優惠價$348.6） 喜悅月餅禮盒 經典奶皇月餅、流心奶皇月餅各3件 $478（優惠價$334.6） 港灣壹號精品月餅禮盒 迷你玫瑰紅桑莓奶皇月餅、迷你檸檬乳酪白玉麻糬月餅、迷你三十年陳皮金沙紅豆月餅各2件 $478（優惠價$334.6）

香港君悅酒店月餅系列

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嘗申滙今個中秋推出兩款別具特色的禮盒選擇，其中經典月餅及茗茶禮盒匯聚四款鹹甜兼備的傳統風味，包括豆沙、棗蓉、椒鹽及苔菜月餅。豆沙月餅配搭桂花烏龍茶，為經典滋味注入清雅花香，帶來耳目一新的味覺享受；綿密柔滑的棗蓉月餅則配以陳皮白茶，以柑橘的淡雅香氣巧妙平衡月餅的豐潤口感；經典椒鹽月餅則配上醇厚溫潤的普洱茶，呈現層次豐富的風味體驗；苔菜月餅富有鹹香鮮味，與清新龍井茶相互映襯，帶出淡淡堅果氣息與清雅綠茶餘韻。

至於另一款鮮肉月餅及茗茶禮盒則以經典上海酥皮鮮肉月餅為主角，鹹香豐腴的豬肉餡料香氣四溢，令人回味無窮，配搭醇厚普洱茶，更能平衡味蕾。由即日起至8月15日訂購月餅禮盒，可享85折早鳥優惠價。

嘗申匯月餅系列

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香港黃金海岸酒店連續13年榮獲米芝蓮推介的中菜廳 「粵」 呈獻兩款尊尚月餅禮盒，以傳統手藝映照花好月圓。禮盒以珊瑚橙色為主調，中央金色圓月映襯靈動玉兔與花卉圖案，設計融合中秋意象與現代插畫美學，洋溢溫馨團圓氣息。「經典月餅禮盒」為雙黃白蓮蓉月餅，白蓮蓉幼滑細膩；鹹蛋黃飽滿油潤，鹹甜比例恰到好處。「馥郁月餅禮盒」蘊含六件迷你月餅，匯聚低糖五仁、陳皮紅豆沙及紫薯三款口味。今年酒店將捐贈月餅予「博思會」，並分發予有需要的學生，以支持讀寫障礙學童的教育發展，與他們一同分享節日喜悅。由即日起至8月31日或之前訂購月餅，可享7折早鳥優惠。

產品 口味/數量 定價 經典月餅禮盒 雙黃白蓮蓉月餅4件 $438（優惠價$308） 馥郁月餅禮盒 迷你低糖五仁月餅、迷你陳皮紅豆沙月餅、迷你紫薯月餅各2件 $368（優惠價$258）

香港黃金海岸酒店月餅系列

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鴻福堂於今個中秋節推出4款中秋月餅禮盒，當中「嚐月精品月餅禮盒」再度回歸，包括迷你流心奶黃月餅、迷你抹茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅經典口味，禮盒設計配以備受讚賞的維港夜色及香港標誌建築物，加上電子燈飾，立體呈現出香港夜景。今年首度推出出滿載傳統情懷的全新「迷你金腿五仁月餅禮盒」，包裝以繽紛霓虹燈及復古窗花為主題，同樣內置電子燈化身懷舊發光擺設。

全新「果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒」以近年大熱的杜拜朱古力開心果脆脆冰皮月餅為主，口感極致豐富；；另一款新品「貓山王榴槤班蘭冰皮月餅」採用100%頂級馬來西亞貓山王榴槤製作濃郁內餡，榴槤控不能錯過！

產品 口味/數量 定價 「嚐月」精品月餅禮盒 迷你流心奶黃月餅、迷你抹茶月餅、迷你陳皮豆沙月餅各2件 $368（優惠價$288） 迷你金華火腿五仁月餅禮盒 一盒6件 $308（優惠價$238） 果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒 杜拜朱古力開心果脆脆冰皮月餅、杏仁焦糖脆脆冰皮月餅各4件 $278（優惠價$198） 貓山王榴槤班蘭冰皮禮盒 一盒6件 $488（優惠價$358）

「嚐月」精品月餅禮盒 迷你流心奶黃月餅、迷你抹茶月餅、迷你陳皮豆沙月餅各2件 $368（優惠價$288）

迷你金華火腿五仁月餅禮盒 一盒6件 $308（優惠價$238）

果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒 杜拜朱古力開心果脆脆冰皮月餅、杏仁焦糖脆脆冰皮月餅各4件 $278（優惠價$198）

貓山王榴槤班蘭冰皮禮盒 一盒6件 $488（優惠價$358）

鴻福堂月餅系列

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文：RY

資料及圖片來源：官方提供