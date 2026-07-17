牛角結業優惠｜小西灣藍灣廣場店8月告別！會員盡享高達20%現金回贈＋免費上級牛頸脊

知名人氣日式燒肉品牌「牛角」一直以高品質的肉類選擇及地道的日式燒烤體驗，深受港人喜愛。然而，陪伴港島東區居民將近5年時光的牛角小西灣藍灣廣場分店，近日宣佈即將結業。為答謝食客多年來的支持，該分店於結業前夕推出兩大「結業割引」回饋大眾，顧客不但可以賺取高達20%的現金回贈，更有機會免費獲贈肉質鮮嫩的「上級牛頸脊」！

牛角小西灣藍灣廣場店宣布8月2日結業！

牛角小西灣藍灣廣場店宣布8月2日結業！

牛角作為香港首屈一指的日式燒肉專門店，其菜單上的精選牛腹肉、厚切牛舌以及多款新鮮海鮮，配合特製的甘甜燒肉醬汁，一直以來都是家庭聚餐及朋友聚會的熱門之選。可惜的是，由於租約期滿，位於小西灣藍灣廣場的分店無奈宣佈，將於2026年8月2日（星期日）晚上10時半正式拉下帷幕，結束其近五年的營業時光。在最後的營業日子裡，街坊們不妨把握機會，再次到店內品嚐那份熟悉的滋味。

藍灣廣場店２重結業優惠大放送！會員可獲「上級牛頸脊」優惠券

為了與各位顧客好好道別，牛角小西灣藍灣廣場店由2026年7月17日起至8月2日期間，特別推出兩重會員專屬的「結業割引」。首先，於推廣期內在該店堂食的會員，可享有積分獎賞升級。舊制會員可即時賺取雙倍積分，而新制會員則可額外賺取0.5積分。這相等於為基本會員提供至少5%、銀會員15%、金會員高達20%的現金回贈，讓食客一邊享受美味燒肉，一邊賺取實用積分。

除了積分回贈外，第二重優惠更為吸引！凡符合條件的會員更可獲贈「上級牛頸脊（75克）」的會員電子優惠券。這款上級牛頸脊以其肉汁豐富、牛味濃郁且油花分佈均勻見稱，是燒肉餐桌上的極品。顧客只需於指定限期內，前往鰂魚涌康怡店店，即可免費兌換這份美味心意。

牛角分店結業優惠

優惠推廣期限： 2026年7月17日 至 2026年8月2日

結業割引一（積分獎賞）： 於小西灣藍灣廣場店堂食惠顧，舊制會員可賺雙倍積分；新制會員額外賺0.5積分（相等於至少5%至高達20%現金回贈）。

結業割引二（免費美食）： 送「上級牛頸脊(75g)」會員電子優惠券。顧客可於2026年8月3日至9月2日期間，於鰂魚涌康怡店堂食惠顧滿$300或以上時使用。

牛角小西灣藍灣廣場店（即將結業）： 小西灣藍灣廣場地下G11A號舖（最後營業時間為2026年8月2日晚上10時30分）

牛角鰂魚涌康怡店（優惠券適用分店）： 鰂魚涌康怡廣場2樓S37-S38號舖

其他鄰近分店建議： 顧客日後亦可點擊前往 牛角銅鑼灣皇室堡店 或 牛角Buffet灣仔利東街店 等鄰近據點，繼續享受美味燒肉。

條款及細則： 上述積分獎賞恕不適用於優惠餐目；所有優惠均受相關條款及細則約束，具體詳情請參閱店內宣傳品或向現場店員查詢。

資料來源：牛角日本燒肉專門店

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