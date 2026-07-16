Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊力數2大缺點：唔執都好難

飲食
更新時間：13:41 2026-07-16 HKT
發佈時間：13:41 2026-07-16 HKT

本港再有連鎖酒樓分店宣佈結業！位於大角咀新九龍廣場的「稻香.茶居」已於昨日（15日）正式拉下帷幕。該店開業短短6年便告別街坊，雖然店方表示因租約期滿而停業，但在網上討論區卻引發熱議。不少大角咀街坊對此並不意外，甚至狠批該店存在兩大致命傷，直言「唔執都好難」！

大角咀「稻香.茶居」開業6年宣佈租約期滿 曾推多項優惠救市

位於大角咀新九龍廣場的「稻香.茶居」，已於昨日（15日）結業。 （網上圖片）
位於大角咀新九龍廣場的「稻香.茶居」，已於昨日（15日）結業。 （網上圖片）
區內街坊又少了一個飲茶聚腳地。 （網上圖片）
區內街坊又少了一個飲茶聚腳地。 （網上圖片）

根據「稻香.茶居」早前於店外貼出的告示，該大角咀分店因「租約期滿」，營業至7月15日晚上9時便正式結業。店方在告示中寫道「萬分感謝顧客多年支持」，並呼籲食客日後移步至旺角雅蘭中心的稻香分店繼續光顧。

回顧歷史，該位於新九龍廣場1樓的舖位前身同樣是酒樓，2020年9月稻香以全新形象於上址開幕。店內除了供應傳統點心、晚市小菜及火鍋外，更設有麻雀耍樂套餐。為吸引客源，該店近日亦積極推出多項點心優惠，包括7.7折折扣，以及特定時段「按小點收費」等，可惜最終仍難逃結業命運。

街坊力數2大致命傷：服務差、質素降

對於這間連鎖酒樓分店結業，在Facebook群組「大角咀人和事」中，網民的反應卻呈現一面倒的批評，街坊紛紛力數該店的兩大缺點。第一是服務態度差，大批網民對其服務質素大表不滿，有人直斥侍應態度極差：「完全沒有服務可言還要收加一服務費，寧願去雅蘭分店。」更有食客抱怨遭受不公平對待，指下午茶時段只招呼熟客，早市甚至會優先招待給「利是」的客人。此外，上菜與處理外賣的速度亦令人詬病，有網民憶述曾於晚上8時40分下單叫火鍋肥牛，竟要苦等一個半小時才上菜；亦有人指外賣經常漏單錯配，直言「水平極差」。

除了服務，食物水準亦成為眾矢之的。不少留言批評食物質素參差「愈來愈難食」，更有食客無奈表示，雖然其點心價格實惠且無需等位，但「吃完後真的要狂飲水」，暗示食物調味可能過重。

長者痛失聚腳地 原址或不再經營食肆

儘管劣評如潮，但這間酒樓的結業仍對部分區內居民造成影響。有網民慨嘆，該店一向是「阿婆阿伯的恩物」，如今結業令區內長者少了一個飲茶聚腳的好去處。有消息透露，業主在收回舖位後計劃重新改劃空間間隔，日後未必會再出租予食肆經營，大角咀的街坊未來或許要另覓品茗場所。


圖片及資料來源：大角咀人和事



同場加映：旺區酒樓都劈價！銅鑼灣利舞臺連鎖酒家推半價早茶＋下午茶 特定點心、小菜星期一至日都減

 

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
6小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
5小時前
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
19小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
5小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
19小時前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
即時國際
3小時前
周毅剛非禮罪成候懲。資料圖片
高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮
社會
2小時前
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
02:24
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
9小時前