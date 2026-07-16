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將軍澳粉麵店新張限定竟向食客派1物？ 網民讚牛腩新鮮兼抵食：唔知保唔保持到

飲食
更新時間：13:17 2026-07-16 HKT
發佈時間：13:17 2026-07-16 HKT

食肆新店輪轉時有發生，有食客於網上發文分享，自己近日初嚐一家位於將軍澳的粉麵店。他表示新店的牛腩河「好食過上手」，且格價相宜，希望日後能保持質素，該店更於新張期間向食客派1物令他非常驚喜！詳情即看下文！

將軍澳粉麵店新張被讚「好食過上手」 竟向食客派1物

近日，有食客於社交平台發文，指位於將軍澳的翠林新城冬菇亭有粉麵店新開張，樓主於大清早即點來一客$38連凍飲的「牛腩河套餐」。樓主表示，原址上手都是粉麵店，大讚新店的牛腩河「好食過上手」，形容為「傳統潮州五香藥材派」及「無乜味精」。樓主估計因於大清早光顧，故牛腩新鮮，表示「口感唔錯」。

樓主認為，新店整體性價比不俗，價錢雖然比「上手」舊店貴1元，但在同等份量下，售價已比同邨其他食店便宜，期望新店能保持水準，「個牛腩河係正常口味又夠平，唔知可唔可以保持到？」最令人意想不到的是，樓主於新店開張首日光顧時，竟得到店方派發$10利是，意味樓主的「牛腩河套餐」連凍飲，最終以$28「埋單」，「識用利是呢招，即係識做生意」。

新店為深水埗潮興分店 現金利是1日限定

不少網民都對於新店向食客派利是感到驚喜，樓主透露，利是為現金$10，而非「coupon」（優惠券），「追問左兩次，係咪潮州人興？佢地無答我，應該只有今日」。有食客則認出，該新店為「深水步（埗）潮興嘅分店」，是其第4分店。有網民則反映，重視餐廳的「揀乾淨程度大於好食程度」，「呢個時候開間新餐廳希望佢哋乾淨keep得好」。

潮興打冷小廚茶餐廳

  • 地址：翠林新城5樓熟食亭1-4號
  • 電話：23629688

文：TF
資料及圖片來源：翠林新城開心分享群

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