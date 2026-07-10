灣仔醉瓊樓再度結業 60年老字號曾奇蹟「復活」 據稱易手荃灣東江大飯店？

屹立灣仔逾60年的灣仔醉瓊樓酒家，曾於約半年前預告結業離場，及後奇蹟逆轉重開，更三度感謝業主體恤。早前，有網民發現酒家未有營業多時，疑在無預警下再度結業。據悉，位於荃灣的東江大飯店將會接手。詳情即看下文！

灣仔60年老字號醉瓊樓疑再度結業

位於灣仔的醉瓊樓酒家，屹立於區內超過60年，主打正宗客家菜，招牌鹽焗雞、梅菜扣肉、客家盆菜及雙冬羊腩煲等均廣受大眾歡迎，過去亦不乏食客跨區捧場。

有別於半年前預告離場的作風，今次醉瓊樓酒家結業得無聲無息，其社交平台專頁亦未有交代任何有關是次結業的消息。據報道指，醉瓊樓酒家結業後將由荃灣東江大飯店接手，續以正宗客家菜作招徠，並會進行翻新工程及改名，估計會於3個月後重開。

去年一度預告離場 獲業主體恤戲劇性重生

其實灣仔醉瓊樓酒家早於去年11月已面臨結業危機，酒樓早於2025年9月中以「經營環境惡化」為由，預告於10月下旬結業。其後，醉瓊樓酒家由預告離場中逆轉重生，獲業主體恤時艱，並作內部維修及保養後，於11月5日重開。

文：TF

資料及圖片來源：醉瓊樓酒家 - 灣仔@Facebook、星島圖片庫