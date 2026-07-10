食客憂狗隻入食肆惹衛生問題  飲食集團CEO黃傑龍霸氣護航「寵物友善」政策：建議你不要去這間分店

隨著政府於9日起放寬狗隻進入食肆規定，首批約900間餐廳獲批可容許狗隻內進，社會上隨即對寵物友善餐廳的衛生及秩序產生廣泛關注。近日，餐飲集團敘福樓CEO黃傑龍針對網民對寵物在餐廳行為的質疑，於社交平台明確交代旗下餐廳的安排，並「霸氣回應」不少質疑聲音獲不少狗主與食客支持。

敘福樓旗下一分店准攜寵物 CEO黃傑龍盼「寵物友善」獲社會共識

政府日前落實放寬狗隻進入食肆的新措施後，引起不少怕狗人士關注，部分人擔心會衍生衞生、狗隻吠叫等問題，尤其部分獲批的食肆屬於客群廣、人流多的連鎖餐飲店。敘福樓CEO黃傑龍亦在政策實施後，公布旗下旗下餐廳安排，表示集團旗下60多間分店中，只有「The Matcha Tokyo」（九龍灣Ｍegabox分店）一間設有座位的分店申請為寵物友善餐廳。

他進一步解釋他對是次政策的看法。他指出，「寵物友善」並非單純的一條法例，而是「一個社會態度同共識」，並認為這「需要成個社會一齊去建立」。他強調當中的關鍵詞是「友善」，若大眾事事皆以規管的角度出發，動輒投訴「呢樣唔得嗰樣唔准」，他坦言這場「社會實驗就未必成功到」。

網民憂寵物共用設施影響衛生 黃傑龍：建議你不要去

不過，隨後有網民再向他提出質疑「隻貓狗可唔可以唔好坐係客人坐既座位上面？」，並詢問寵物主人可否使用私家餐具餵飼寵物，當中反映了部分食客的憂慮。面對網民的質疑。黃傑龍再度發文回應，他形容自己的態度是「真係想做一間寵物友善餐廳」，並真誠建議若客人對寵物的行為「有好多疑問及擔憂，建議你不要去這間分店」。他認為顧客「都係想開心消費」，在有選擇的情況下「唔需要去同啲寵物矛盾」。

黃傑龍亦承諾，旗下其他品牌如牛角、溫野菜、牛涮鍋及挽肉與米等「絕對不會有寵物出現」，並發出「莊嚴承諾」，表明上述餐廳「不申請寵物餐廳資格，不容許寵物進入（導盲犬除外）」。

網民大讚高質公關示範：一定會去Megabox 呢間幫襯

相關言論在網上引起兩極化的反應。有支持的網民大讚黃傑龍的處理手法，認為「唔鍾意的人會有好多分店/餐廳選擇」，直言社會不應「趕盡殺絕」，並表示即使不帶狗也「一定會去Megabox 呢間幫襯」。有網民指出寵物如同小朋友，「好睇主人點處理」，建議主人可以「先鋪寵物墊再俾寵物上櫈」，認為「介意嘅真係唔好去」。

不過，亦有網民對寵物友善政策持反對意見，表明擔心部分不負責任的狗主會引發衛生問題，形容是「一粒老鼠屎搞死一鑊粥」; 亦有人表明罷食「Sorry 一定唔會幫襯有寵物友善嘅餐廳」。對此，黃傑龍親自回覆反對的網民稱「不需要sorry」，重申該餐廳為寵物友善，並比喻指「正如你唔食牛肉就唔好去牛角啦，大家辛苦」。

資料來源：黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事

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