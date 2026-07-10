Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食客憂狗隻入食肆惹衛生問題  飲食集團CEO黃傑龍霸氣護航「寵物友善」政策：建議你不要去這間分店

飲食
更新時間：13:24 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:24 2026-07-10 HKT

隨著政府於9日起放寬狗隻進入食肆規定，首批約900間餐廳獲批可容許狗隻內進，社會上隨即對寵物友善餐廳的衛生及秩序產生廣泛關注。近日，餐飲集團敘福樓CEO黃傑龍針對網民對寵物在餐廳行為的質疑，於社交平台明確交代旗下餐廳的安排，並「霸氣回應」不少質疑聲音獲不少狗主與食客支持。

敘福樓旗下一分店准攜寵物 CEO黃傑龍盼「寵物友善」獲社會共識

 

政府日前落實放寬狗隻進入食肆的新措施後，引起不少怕狗人士關注，部分人擔心會衍生衞生、狗隻吠叫等問題，尤其部分獲批的食肆屬於客群廣、人流多的連鎖餐飲店。敘福樓CEO黃傑龍亦在政策實施後，公布旗下旗下餐廳安排，表示集團旗下60多間分店中，只有「The Matcha Tokyo」（九龍灣Ｍegabox分店）一間設有座位的分店申請為寵物友善餐廳。

他進一步解釋他對是次政策的看法。他指出，「寵物友善」並非單純的一條法例，而是「一個社會態度同共識」，並認為這「需要成個社會一齊去建立」。他強調當中的關鍵詞是「友善」，若大眾事事皆以規管的角度出發，動輒投訴「呢樣唔得嗰樣唔准」，他坦言這場「社會實驗就未必成功到」。 

網民憂寵物共用設施影響衛生 黃傑龍：建議你不要去

不過，隨後有網民再向他提出質疑「隻貓狗可唔可以唔好坐係客人坐既座位上面？」，並詢問寵物主人可否使用私家餐具餵飼寵物，當中反映了部分食客的憂慮。面對網民的質疑。黃傑龍再度發文回應，他形容自己的態度是「真係想做一間寵物友善餐廳」，並真誠建議若客人對寵物的行為「有好多疑問及擔憂，建議你不要去這間分店」。他認為顧客「都係想開心消費」，在有選擇的情況下「唔需要去同啲寵物矛盾」。

黃傑龍亦承諾，旗下其他品牌如牛角、溫野菜、牛涮鍋及挽肉與米等「絕對不會有寵物出現」，並發出「莊嚴承諾」，表明上述餐廳「不申請寵物餐廳資格，不容許寵物進入（導盲犬除外）」。

網民大讚高質公關示範：一定會去Megabox 呢間幫襯

相關言論在網上引起兩極化的反應。有支持的網民大讚黃傑龍的處理手法，認為「唔鍾意的人會有好多分店/餐廳選擇」，直言社會不應「趕盡殺絕」，並表示即使不帶狗也「一定會去Megabox 呢間幫襯」。有網民指出寵物如同小朋友，「好睇主人點處理」，建議主人可以「先鋪寵物墊再俾寵物上櫈」，認為「介意嘅真係唔好去」。

不過，亦有網民對寵物友善政策持反對意見，表明擔心部分不負責任的狗主會引發衛生問題，形容是「一粒老鼠屎搞死一鑊粥」; 亦有人表明罷食「Sorry 一定唔會幫襯有寵物友善嘅餐廳」。對此，黃傑龍親自回覆反對的網民稱「不需要sorry」，重申該餐廳為寵物友善，並比喻指「正如你唔食牛肉就唔好去牛角啦，大家辛苦」。

資料來源：黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事

延伸閱讀：狗隻入食肆｜市民反應兩極 有人嫌「污糟邋遢」 寧幫襯其他餐廳 支持者：寵物共融是社會進步體現

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
16小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
4小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
23小時前
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
2小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告
突發
7小時前
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
影視圈
5小時前
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
足球世界
8小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
2026-07-09 12:53 HKT