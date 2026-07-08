「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因

葵涌廣場（下稱葵廣）一向是香港人的「平民美食天堂」與潮流集中地。每逢周末甚至是平日放工時間，場內必定人山人海，熱鬧程度堪比逛年宵市場。然而，近日有網民在社交平台發文，驚覺這座一代名場竟湧現「吉舖潮」，昔日擠擁的2樓美食街如今變得冷冷清清，小食檔集體消失，令不少網民大為震驚！

葵涌廣場湧現拉閘結業潮 小食舖位十室九空

有網民貼出葵涌廣場2樓驚現多間吉舖的相片。 （Threads 截圖）

往日人來人往的葵廣，竟在繁忙時間依然「靜愔愔」。（Threads 截圖）

近日，一則關於葵廣現狀的帖文在網絡上引起數千人轉載。發文網民貼出商場2樓的照片，並驚訝地表示：「嘩，葵涌廣場2樓發生甚麼事？以前整條美食街擠得水洩不通，現在幾乎全線結業，只剩下一間賣魚蛋燒賣飯的舖頭。」他更感嘆，現時連經營夾公仔機或彈珠機的租客，對這些舖位亦不感興趣。

帖文引發大量共鳴，不少市民留言指近日路過亦被「嚇一跳」，形容3樓同樣有一整排吉舖。有同場的新租戶大吐苦水，指今年初開業時仍是滿租狀態，如今卻見證着鄰近商舖相繼離場，大嘆「真係嚇死人」。面對繁忙時間依然「靜愔愔」的葵廣，有網民直言每逢周末港人北上深圳消費，令商場人流雪上加霜，感嘆「香港快變死城」。

網民分析「死場」成因歸咎租金過高 呎租曾拋離中環ifc

網上有不少葵涌廣場店舖招租的消息，租金高企。 （FB 截圖）

面積狹窄至僅餘一個身位，月租亦高達$24,000。 （FB 截圖）

「有人流你貴都算，問題係個尺寸同租金真係好唔合理！」 是不少網民與商戶的心聲。在經濟環境轉差的情況下，商場租金卻未見顯著回落。有網民透露，飲食業往往會面臨「不成文」的加租壓力，原本兩萬元的舖位，一旦經營飲食便會被抬高至五萬甚至九萬元。不少人批評業主在市況下沉時仍無意減租，令小商戶難以負擔：「一間豆腐潤咁細嘅舖要交成三、四萬租，每日要賣50份食物先夠交租，點跑條數？」

翻查市場資料，葵廣的租金確實令人咋舌。近月2樓一間約500呎的外賣茶飲店招租，全包租金$42,000，另需頂手費5萬元；而另一間位於核心人流旺位的小食店，面積狹窄至僅餘一個身位，月租亦高達$24,000。早年《星島頭條》曾訪問3樓一間乳酪雪糕店老闆，他透露當年每月租金達5萬元，呎租高達$625，比中環ifc平均呎租$165還要貴3倍，足以媲美尖沙咀與旺角的街舖。

慨嘆失本土特色 環境欠佳「成個身都有陣味」

葵廣向來以平靚正的街頭小食作招徠，但近年食物定價卻被指「離地」。有網民抱怨，現時場內小食動輒賣$40至$60一份，已經追上正餐的價錢：「點解要企喺度食咁貴嘅嘢？小食受歡迎就係因為平！」此外，商場的店舖種類亦漸漸單一化。網民批評場內多了許多「大陸嘢扮香港嘢」的食店（如螺螄粉），又或者是充斥着夾公仔機及彈珠機，令商場失去原有的本土特色。當好食又有回憶的小店買少見少，市民自然失去入場消費的意欲。

商場硬件配套老化及規劃混亂，亦是趕客的主因之一。葵廣向來沒有清晰的區域劃分，網民指出：「喺A舖篤魚蛋，隔籬舖就係賣衫，啲咖喱味傳晒過去，啲衫都唔使要啦！」加上場內通風系統欠佳，不少網民抱怨行完一圈「成個身都係有陣味」，甚至有商舖冷氣長期損壞而未有維修。在「365日都係夏天」的翳焗環境下，消費者寧願選擇環境舒適、能坐下慢慢享受美食的商場，也不願再到葵廣「人逼人」兼大汗疊細汗。

葵涌廣場曾經是香港獨特的商場文化縮影，如今面對租金壓力、特色流失及硬件老化，加上大環境的消費模式轉變，這座「平民天堂」似乎正步入寒冬。



圖片及資料來源：Threads

