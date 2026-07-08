灣仔巴蜀軒宣布8月結業！16年招牌豬扒酸辣米線成絕響 全港僅餘一間分店 網民熱議沒落有原因

近年香港餐飲業屢傳結業消息，不少充滿集體回憶的老字號亦難逃一劫。近日，有網民在社交平台上分享，陪伴其成長，位於灣仔駱克道的「巴蜀軒豬扒酸辣米線」亦因租約期滿，將於2026年8月29日正式結束營業。

灣仔16年老字號「巴蜀軒豬扒酸辣米線」宣佈8月結業

該網民在社交平台Threads上發帖分享一張「巴蜀軒豬扒酸辣米線」張貼的結業通知。結業通知寫道：「感謝顧客16年來的支持及愛戴，因租約期滿，本分店將於2026年8月29日結束營業，衷心感謝各位顧客的惠顧，後會有期。」意味著，灣仔分店即將正式結束長達16年的營業，並向一直以來支持的街坊與食客道別。

昔日版圖縮減 全港僅剩西營盤分店

巴蜀軒過去曾迎來發展高峰，在筲箕灣、元朗、灣仔及西營盤等地均設有據點。然而，隨著灣仔駱克道分店即將退場，該品牌目前在全港將僅剩下西營盤一家分店繼續營運。

招牌生炸豬扒配酸辣湯底 承載食客回憶

該店多年來憑藉「豬扒酸辣米線」打響名堂。其酸辣湯底以酸香開胃見稱，佐以酸菜、芽菜及自家炒製的炸醬。至於配料——帶骨炸豬扒，則採用自家秘製花椒粉等香料醃製入味，再以生炸方式處理，口感香脆且肉汁豐富，是不少食客的必點之選。

網民慨嘆人氣店風光不再 客流量大不如前

巴蜀軒結業消息傳出後，不少食客對此感到驚訝與惋惜，紛紛留言表示「估唔到依間都要執」、「巴蜀軒好食 估唔到」，並大呼「真係唔捨得啊」，認同「呢間真係做咗好多年」。

然而，亦有部分網民指出餐廳近年的受歡迎程度大不如前，表示「比起以前少咗勁多人幫襯 實有位坐 有時仲包場」。更有網民對餐廳的衛生情況提出意見，直指「以前排曬隊，而家嫌棄太污糟都冇人食」，認為質素下降是導致客源流失的原因之一。

巴蜀軒豬扒酸辣米線(灣仔店)

資料來源：kuna.ya＠Threads

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