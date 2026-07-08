片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味

陪伴港人逾二十個年頭的知名京菜館「霸王山莊」宣布即將落幕！這家坐落於尖沙咀漆咸道南的片皮鴨名店，自2003年紮根香港，近日遺憾地對外公布，因租約期滿，將於今年7月31日正式劃上句號。隨着這間碩果僅存的尖沙咀總店結業，意味著這個擁有23年歷史的餐飲品牌將全線告別香港市場。

開業23年霸王山莊結業 昔日人氣連鎖店成絕響

尖沙咀「霸王山莊」宣佈即將結業。 （全港店舖執笠結業消息關注組＠FB圖片）

店舖門外貼出以中、英、日、韓四種語言撰寫的結業告示。（全港店舖執笠結業消息關注組＠FB圖片）

霸王山莊多年來主打北京、四川、上海及杭州等多地傳統名菜，當中自創的「麵霸王」及「點心霸王」系列更是其獨有特色。品牌於輝煌時期曾有多間分店，足跡遍佈灣仔、沙田、大角咀奧海城及慈雲山等地。無奈近年餐飲業迎來寒冬，分店相繼關閉，只剩下尖沙咀總店苦苦支撐。為了吸引食客，店家曾積極推出半價套餐等優惠自救，可惜最終仍難逃退場命運。

店內的招牌北京烤鴨一直深受食客追捧，其鴨皮脂香四溢而不覺油膩，配上清爽的青瓜絲、蔥絲及甜醬，口感豐富。此外，皮薄且湯汁鮮甜的「霸王小籠包」、酒香醇厚的花雕醉雞、份量十足的酸菜魚，以及作為完美甜點的雪城高力豆沙，均是食客心目中性價比極高的必點佳餚。

捱過疫情難敵加租 四語告示無奈惜別

近日官方社交平台及店舖門外，同步發布了以中、英、日、韓四種語言撰寫的「最後篇章」結業告示。帖文感性寫道：「23年來，我們陪伴著大家度過無數聚會與時光。隨着租約期滿，霸王山莊將於7月31日劃下句號。」店家感謝顧客多年的笑聲與支持，並期待未來能以另一種形式再遇。

有熟客在社交平台透露，從資深店員口中得知真正的「致命傷」是業主加租。該食客引述員工指，老闆多年來一直努力維持經營，即使經歷社會運動及疫情導致生意大減，仍希望保住員工飯碗，原本亦打算續約。然而，業主最終選擇將鋪位租予願意承擔更高租金的另一租戶，令霸王山莊無奈退場，不少年邁員工亦對未來生計感到擔憂。

韓國客打卡熱點 網民不捨：佢啲出品唔錯

霸王山莊以片皮鴨聞名，出品獲網民盛讚。（全港店舖執笠結業消息關注組＠FB圖片）

霸王山莊憑藉高水準的出品及溫馨的用餐環境，多年來不僅累積了大批本地熟客，更曾是許多韓國旅客慕名而來的打卡愛店。結業消息一出，隨即在網上引發熱烈討論。

不少網民大感惋惜，紛紛留言表達不捨：「食咗好多年，好多嘢都好好味，可惜做唔住」、「午餐好抵，小籠包又好食，水準保持得好好」。也有人慨嘆時代變遷：「冇辦法㗎啦！個時代真係唔同咗，佢啲出品我覺得唔錯」，更有人猜測接手的新店會否是內地連鎖餐飲品牌。距離正式結業尚餘不足一個月，店家誠邀廣大食客把握最後機會前往用膳，重溫昔日的美好滋味。

圖片及資料來源：Kings' Lodge 霸王山莊、全港店舖執笠結業消息關注組

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