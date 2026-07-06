兩餸飯「龍百味」銅鑼灣店結業！進軍港島開業不足1年 大業主租金叫價6位數 網民分析：手伸太長

近年兩餸飯店於香港百花齊放，全因抵食定價加上款式眾多，成為打工仔午飯或收工「加餸」之選。不過，隨著兩餸飯店於各區越開越多，競爭亦變得更為激烈。其中，本地兩餸飯店「龍百味」銅鑼灣店於近日結束營業，雖然為品牌進軍港島區首店，惟不足1年即宣告退場，舖位現時叫價6位數字租金重新招租，有網民分析其結業原因：「手伸太長！」

兩餸飯「龍百味」銅鑼灣店結業！進軍港島首店開業不足1年

兩餸飯文化近年於香港迅速崛起，成為繼續茶餐廳後另一種市民主要的用餐模式。兩餸飯菜式選擇多且價格實惠，加上客人即場點餐再由店員即場盛載到飯盒內，其高效率出餐速度成為不少打工仔開餐的選擇。

本地有多個兩餸飯品牌，其中「龍百味」早於2023年在尖沙咀金馬倫道開設首店「龍百味．小廚」，主打平價兩餸飯小菜以及每日特價飯餐，隨後擴展至油麻地區，更於去年首次進軍港島，選址銅鑼灣怡和街開設分店。不過，銅鑼灣店開業不足1年即宣告提前結業離場。

「龍百味」銅鑼灣店位於銅鑼灣核心地段，地下連同閣樓共1300呎，前租戶謝瑞麟租用舖位逾30年，直至去年由龍百味承租。據稱，龍百味遷出舖位後，大業主現時叫價$22萬重新招租。

網民分析：手伸太長

對於龍百味港島店不足1年結業，有網民分析品牌「手伸太長」，擴張過於急促，「短時間內急速擴張，風險變大，出品質素下降，中式食店根本不適宜行歐美快餐嗰套」；有人認為高昂租金以致經營成本負擔沉重，亦是導致結業的原因之一。

此外，有網友認為該區同類食店存在競爭，「隔離已經開咗間，又要撞埋隔離舖開，開唔係問題，你都食吓人哋啲嘢同自己比贏唔贏到先得」。事實上，同區的兩餸飯店還有「蒸瀏記」、「權發」等，彼此定位與目標客群相若，在競爭激烈的環境下要站穩陣腳相對困難。

龍百味小廚

地址：尖沙咀金馬倫道16號地下B及C號舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

電話：6596 0003

龍百味大廚

地址：油麻地彌敦道566號僑建大廈地舖

營業時間：上午7:00至晚上12:00

電話：6596 0003

文:RY

資料及圖片來源:香港兩餸飯關注組