酒店結業潮？佐敦28年歷史「偉晴軒」結業 旅遊平台客房顯示「售罄」 今年第4間關門

佐敦偉晴軒結業｜本港餐飲及零售結業潮不斷，許多本地品牌不敵市場環境轉變，這股寒冬更蔓延至酒店業。近日，有網民發現位於佐敦的老牌酒店「偉晴軒」經已落閘，並貼出公告指於上周二（6月30日）結束營運，成本港今年內第4間關門的酒店。

佐敦老牌酒店「偉晴軒」結業！成今年第4間關門酒店

該網民於Facebook群組上發文，分享佐敦偉晴街老牌酒店的結業消息。根據帖中照片可見，「偉晴軒」於大門外張貼了結業告示，確認酒店已於6月30日正式終止營業，並對賓客長久以來的惠顧表達謝意。

酒店前台無人接聽 旅遊平台客房停售

《星島頭條》嘗試致電酒店前台了解情況，但始終未能接通。另一方面，經查證「偉晴軒」的官方網站雖然看似照常運作，不過若瀏覽各大知名旅遊預訂網站，會發現目前已無法預訂該酒店的住宿，系統均顯示客房全數「售罄」，或直接註明「沒有符合條件的房間」。

事實上，這次「偉晴軒」結業已是本港今年內第4間酒店停運。回顧今年情況，已有多間為人熟悉的本地酒店先後宣布結束營運或轉手，當中包括位於葵涌的「悅品酒店‧荃灣」、油麻地的「Casa Hotel」以及九龍城的「富豪東方酒店」。這幾間酒店在易主後，均計劃被重新改劃並發展作學生宿舍用途。

屹立佐敦28年 毗鄰高鐵站具地利優勢

「偉晴軒（West Inn）」於1998年開業，至今已營運28年28年。酒店樓高20層，擁有95間客房及19間特色套房，主打商務與觀光客群。由於地理位置優越，周邊交通四通八達，鄰近高鐵香港西九龍站、海港城及中港客運碼頭等地，因此以往一直是不少旅客的熱門住宿選擇。

資料來源：佐敦•油麻地人和事