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天水圍茶皇殿提早結業！曾大字報狠批業主「無理壓榨」 反被揭欠租霸舖

飲食
更新時間：11:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:15 2026-06-30 HKT

近年香港飲食業步入寒冬，結業潮席捲全港。位於天耀廣場的連鎖酒樓「茶皇殿」，近日亦正式結業。不過這間連鎖酒樓的退場事件卻充滿戲劇性，酒樓早前曾高調貼出告示宣布結業，更怒轟業主領展「過橋抽板」。正當大眾以為又是一宗小商戶被地產霸權欺壓的悲歌時，業主就火速反擊，踢爆該酒樓不但長達數月欠交租金，更是租約期滿後「賴死唔走」的霸舖戶。網民知悉真相後群起嘲諷，直斥酒樓「配不起光榮結業四個字」。

天耀廣場茶皇殿提早離場！貼告示感激街坊同行

天耀廣場「茶皇殿」已提早拉閘。 （Facebook 「食在元朗」圖片）
天耀廣場「茶皇殿」已提早拉閘。 （Facebook 「食在元朗」圖片）
並貼出「光榮結業」告示。（Facebook 「食在元朗」圖片）
並貼出「光榮結業」告示。（Facebook 「食在元朗」圖片）

早前曾高調貼出「大字報」、宣布於7月10日結業的天水圍茶皇殿，被發現提早離場。酒樓門外已悄悄換上最新告示，除了「光榮結業」四隻大字，內容僅以簡單字句交代：「天水圍分店於6月29日迎來最後一個營業日」、「感恩有您，一路同行」、「每一碗熱騰騰的飯菜背後，都有各位街坊並肩前行的身影」，整份告示充滿溫情。

曾控訴業主「趕盡殺絕」 貼告示7月結業

早前，「茶皇殿」曾貼出大字報控訴業主。（Facebook「Hau Kuen」圖片）
早前，「茶皇殿」曾貼出大字報控訴業主。（Facebook「Hau Kuen」圖片）

然而早於6月初，該分店曾在門外張貼大篇幅結業通告，字裏行間相當憤怒。通告指出，酒樓在疫情最嚴峻、商場招租最困難的時期「義無反顧」進駐，與商場共度時艱。然而，隨着疫情過去及人流恢復，大業主卻被指「無情與無理壓榨」，甚至無故長期中斷商場冷氣系統，令室內猶如焗爐。酒樓聲稱拒絕再向無良營商手法妥協，決定集中資源移師他區，並定於下月10日結業。

領展反擊 踢爆欠租兼非法侵佔

領展反擊，直指「茶皇殿」欠租多月。 （資料圖片）
領展反擊，直指「茶皇殿」欠租多月。 （資料圖片）

不過，這張「悲情大字報」很快就被業主領展的聲明狠狠反擊。領展在回覆傳媒查詢時直斥，該店舖的租約早於去年（2025年）11月6日已經屆滿。領展表示，早在租約期滿前四個月，已明確通知茶皇殿不擬續約，並多次發信要求限期前騰空交吉。

領展更指出該商戶已欠交多個月的租金、管理服務費等相關費用，租約期滿後依然未有還原舖位，直指其行為已構成「非法侵佔及逾期佔用」。為免商戶繼續濫用商場服務及設施，領展已循法律途徑申請收回舖位，間接解釋了酒樓早前為何會面臨「斷冷氣」的窘境。

網民不留情嘲諷：請改用「黯然拉閘」

隨着事件真相曝光，網絡風向呈現一面倒的狀態。對於該酒樓提早於6月結業，大批網民毫無惋惜之情，甚至有人諷刺地提議「燒炮仗慶祝」及「齊鼓掌」。對於酒樓自詡的結業公告，網民毫不留情地炮轟：「請勿濫用光榮結業四個字，實在配不起！改用『黯然拉閘』比較更適合。」有網民更直指酒樓大半年不交租及差餉，被截斷冷氣後令茶客與員工「熱到跳舞」卻依然繼續營業，直斥這種經營手法「堪稱全港飲食界史上最PK」。

此外，酒樓的服務態度及勞資問題亦成為眾矢之的。不少網民狠批前線服務極差，「叫極都冇人招呼」、「個個職員好似要求佢先有茶飲咁」；更有留言直指酒樓「出名拖糧、計少糧」，認為其違反租約在先，落得結業下場只是「執遲咗」。

茶皇殿主打融合新派與傳統的粵菜，天水圍分店結業後，目前在旺角、觀塘及啟德等地仍有8間分店繼續營業。

 

圖片來源：茶皇殿食在元朗

 

 

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