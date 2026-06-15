香港喜來登酒店自助餐快閃買2送2！$533/位起歎日本海膽/原條吞拿魚/日本A4宮崎和牛

香港喜來登酒店咖啡廳以優質國際自助餐聞名，最近推出快閃優惠，於明日（16日）指定時間起經Klook預訂，即可享買2送2優惠，人均$533起即可任食日本海膽、原條吞拿魚、日本A4宮崎和牛鐵板燒等美食，追求高性價比美食的饕客不可錯過！

喜來登酒店咖啡廳海膽夏日自助餐 任食日本海膽/原條吞拿魚/日本A4宮崎和牛

香港喜來登酒店咖啡廳（The Café）由即日起至8月31日呈獻「東瀛海鮮海膽夏日料理盛典」，嚴選當季日本海膽及時令食材，炮製超過30款地道日式屋台料理及逾70款國際美饌。食客可品嚐日本直送刺身、環球冰鎮海鮮拼盤及多款熱食，營造沉浸式夏日祭典享受。

逢星期五至日及公眾假期晚餐時段，喜來登酒店自助晚餐更限定上演「即切即食原條15公斤吞拿魚」現場表演。新鮮吞拿魚經專業刀工處理，搭配海膽三文魚籽壽司塔可、海膽魚子醬脆米餅或海膽櫻花壽司等創意菜式，帶來極致鮮味。其他必試包括迷你海膽魚生壽司丼、龍蝦汁海膽意粉及蟹肉海膽三文魚籽茶碗蒸，層次豐富，適合喜愛日式海鮮的食客。

除了海膽主題，喜來登酒店自助晚餐還提供日本A4宮崎和牛鐵板燒，肉質細嫩油花分佈均勻，鐵板燒製後香氣四溢。熱食區選擇繁多，包括各式環球菜餚，冷盤則有精選刺身及海鮮拼盤。酒店麵包及糕點部總廚陳淦森師傅特別創作櫻花造型及其他和風甜品，為餐宴增添繽紛甜蜜結尾。

香港喜來登酒店咖啡廳推出限時快閃優惠，於明日（16日）晚上9時起經Klook預訂即可享買二送二優惠，人均只需$533起（$2,131/2位，原價$3,907/2位），適用於2026年6月17日至6月21日。同步推出買二送一優惠，人均只需$589起（$1,766/2位，原價$2,534/2位），適用至6月30日，不可錯過！