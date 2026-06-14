香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到

隨着社交平台的普及，各地生活文化的差異經常成為網民討論的焦點。近日，一名內地網民在網上分享其對香港人理財及消費觀念的觀察，對部分港人的省錢方式感到震撼，引起了網民的熱烈討論。

內地網民熱評「香港人省錢方式」 中環菁英都買二手？

近日有內地網民熱議「香港人省錢的方式」。（《做個有錢人》劇照）

有內地網民在社交平台「小紅書」上，以「香港人省錢的方式，内地人根本想不到」為題發文，分享其親身經歷及對香港人獨特消費模式的觀察與見解。事件的開端源於事主的一位在香港中環上班的朋友。事主留意到對方穿着質感很好的西裝，詢問之下發現竟是購自日本二手店，原價8000元港幣的西裝僅售800元。事主形容：「這個落差讓我開始留意和發現香港人省錢的方式。」

四大慳錢方法 不養車/等超市折扣/用現金

根據事主的描述，他總結出香港人的四大消費及理財特徵：首先是「月薪越高的人，越愛逛二手店」，事主觀察到中環精英們會大大方方地購買二手名牌，他們「不覺得買二手丟臉，他們覺得買貴了才丟臉」；其次是基於高昂的車位及保養等養車成本，而選擇依賴發達的公共交通，「香港人算得很清楚：這個（養車的）一萬塊，我搭計程車也用不了這麼多。」。

內地網民分析，港人慳錢方法之一是「熟背超市打折時間表」。（小紅書圖片）

第三是熟背超市打折時間表，不少上班族在晚上8點後會在冷櫃前「等打折標籤，$40的壽司變成$20，$60的沙拉變成$30」；最後則是偏好使用現金，事主認為這是一種反直覺的現象，因為「把錢實實在在地拿在手裡花出去，你會花得更少」。總結事主對事件的意見，他認為：「省錢不是為了窮著過，是為了把錢省下來，放在真正重要的地方。」

網民熱議「更簡單的省錢方式」......

這篇詳盡的分析文章隨即引起大量網民熱議。不少網民對事主的觀察表示認同，特別是在交通及二手市場方面，有留言指出「香港公共交通確實挺發達的」、「香港和日本的二手衣服一般都很新，看不太出來是用過」。

然而，亦有部分網民對事主的觀點提出異議，認為情況並非完全如此。有網民指出，在超市等打折及愛用現金的群體主要是「老人師奶為主」，並表示年輕一代其實「喜歡刷信用卡儲積分」。此外，對於事主讚賞的理財觀，有聲音直言背後可能與經濟壓力有關，留言稱「生活沒壓力，誰會買二手？」、「還不是沒錢嘛！何必遮遮掩掩」，並提到現時更簡單的省錢方式是「直接北上」。

資料來源：小紅書