港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 老字號陳新記歸位重開  續賣海鮮加工小菜、一口西多

素有「港版築地」稱號的鴨脷洲熟食中心，自去年8月起關閉進行優化工程，近期已完成翻新並準備重新投入服務。日前，擁有逾70年歷史的老字號「陳新記」預告將於2026年6月9日，在完成翻新的熟食中心正式重開，並繼續提供一口西多、椒鹽魚蛋等名物，也會像過去一樣歡迎食客帶備在地下街市入手的生猛海鮮前來加工，令一眾食客期待不已。

鴨脷洲熟食中心翻新完成！ 老字號陳新記下周復業 延續海鮮加工傳統

日前，老字號「陳新記」在社交平台上發帖公佈重開的好消息，興奮地高呼「開番喇」，並宣佈「陳新記終於喺2026年6月9日重開店舖」。店舖重開後，包括魚蛋、一口西多士、炸三寶、椒鹽魚蛋、豬手等招牌美食將會如常供應。店家亦熱情招徠食客，表示大家「可以好似平時咁樣，帶啲海鮮上嚟等我同你加工」。

商戶滿意翻新情況 廚房原班人馬回歸

根據最店家分享的現場照片可見，翻新後的熟食中心展現出現代化且寬敞明亮的全新面貌。天花板換上了充滿設計感的巨型圓環LED燈飾，配搭深色頂棚與沉穩的灰色地磚。牆身特別加入了連綿起伏的綠色山脈圖案作為點綴，而用餐區則全面配置了整潔的白色圓桌。

《星島頭條》亦有向陳新記了解，負責人陳太表示隨著街市連接1樓熟食中心的電梯開通，舖頭也準備就緒投入營業。她指新裝修比舊時企理光鮮，天花、地板、牆身也有進行修葺。對於熟食檔班底是否全部回歸，她就表示「始終過去經歷10個月停業，夥計們手停口停，樓面人手會有些變動，但廚房會原班人馬回歸，保證味道會跟昔日一樣。」至於鄰接的幾個舖位，會否一同於下周重開，她就表示不清楚具體情況。

網民熱烈迴響 店方承諾續免收加一

消息公佈後，隨即引來大批網民及食客的熱烈迴響。許多網民紛紛留言祝賀「生意興隆」，並稱讚「装修好靓！」及「好似高級咗好多」。面對網民對裝修後會否加價的疑慮，店方積極回應澄清「但係都絕對唔會收加一」；亦有網民關心「會唔會大幅加租？」，店方坦言「生意難做，盡力加油」，流露出在當前經濟環境下經營的挑戰與堅持。

翻新工程提升整體安全 唯部分商戶選擇結業

翻查資料，鴨脷洲市政大樓於1999年落成，其一樓熟食中心匯聚了多間由昔日鴨脷洲公園球場（俗稱「波地」）大排檔遷入的老字號食肆，如栢記、耀記、德發等。這些餐廳早市主要提供茶餐廳美食，同時兼營海鮮加工、惹味小炒，因而贏得「港版築地」的美稱。去年8月開始的「優化鴨脷洲街市熟食中心計劃」全面翻新了場內的天花、地台、牆身及商戶門面，並徹底更新了消防與機電系統，以提升整體安全及實用性。然而，長達10個月的翻新工程亦令部分商戶面臨經營抉擇，例如主力經營晚市的「珠記」最終便選擇了結業離場。

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