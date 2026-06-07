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觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來

飲食
更新時間：09:30 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-07 HKT

近日，觀塘區區議會議員吳承華於社交平台發文，透露位於觀塘瑞和街街市的傳統餅店「啟泰馬仔」將於本月底拉下帷幕。這間滿載街坊集體回憶的老店，以售賣傳統手工麥芽馬仔、懷舊糖餅而聞名，如今因老闆計劃退休而即將結業。

觀塘逾半世紀老牌糖餅店  啟泰馬仔宣布月底結業

觀塘區區議會議員吳承華於社交平台發文，透露位於觀塘瑞和街街市的傳統餅店「啟泰馬仔」將於本月底結業。
觀塘區區議會議員吳承華於社交平台發文，透露位於觀塘瑞和街街市的傳統餅店「啟泰馬仔」將於本月底結業。
該店早期主要作為傳統辦館，目前專營馬仔、水泡餅、南乳餅及花占餅等各式經典懷舊食品。
該店早期主要作為傳統辦館，目前專營馬仔、水泡餅、南乳餅及花占餅等各式經典懷舊食品。
店內熱銷的「麥芽馬仔」，馬仔由本地老字號糖餅工場「順香園」以全手工製作，工序繁複。
店內熱銷的「麥芽馬仔」，馬仔由本地老字號糖餅工場「順香園」以全手工製作，工序繁複。
過去，馬仔亦獲不少名人捧場。
過去，馬仔亦獲不少名人捧場。

「啟泰馬仔」由現任老闆黃文金自19歲起跟隨父親著手經營，店名則取自其父親的名字。該店的營運歷程經過多次演變，早期主要作為傳統辦館，其後曾一度兼營洗衣店業務。儘管如此，店舖始終保留著辦館的傳統特色，持續為區內街坊供應水泡餅、南乳餅及花占餅等各式經典懷舊食品。

專營本地工場順香園手工麥芽馬仔

讓這間地區小店聲名大噪、甚至吸引眾多跨區顧客慕名造訪的關鍵，正是店內熱銷的「麥芽馬仔」，馬仔由本地老字號糖餅工場「順香園」以全手工製作，工序繁複。產品採用天然麥芽糖，並拌入自家炒製的芝麻，其獨特風味遠勝市面上一般的機器量產馬仔。由於製作耗時且人手有限，每日供應量極為稀少。在順香園第二代接手並擴大銷售網絡之前，「啟泰」曾是九龍區內唯一能購買到這款手工馬仔的獨家零售點。

老闆年事已高決定退休  店內零食、糖餅正在出清

《星島頭條》記者今（6日）致電店方了解，店員表示該店已定於月底30日正式結束營業。店員透露，結業主因是老闆年事已高，加上近年受腳患困擾並經歷手術，體力難以負荷日常營運，因而作出退休決定。店員補充指，目前店舖正進行最後清貨，出售餘下的各類糖餅及零食。至於備受歡迎的招牌麥芽馬仔，現有存貨售罄後將不再進行補貨。

資料來源：吳承華議員 

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